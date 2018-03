Citen a declarar una professora de Berga per un delicte d'«odi»

Un tall de trànsit a la C-16. Foto: Pere Fontanals

La professora de Berga a qui la Fiscalia atribueix un delicte d'"odi" ha estat citada a declarar pel jutjat d'instrucció número 2 el proper 11 d'abril al migdia, segons ha confirmat a. L'ANC i Òmnium Cultural han convocat aquell dia, a la una, una concentració davant l'edifici dels jutjats per expressar-li el seu suport. En aquest sentit, la denunciada, Marta Armengou, assegura estar molt agraïda per l'escalf que està rebent aquests dies i nega rotundament els fets dels que l'acusen. "Agraeixo veure que tinc el suport de la gent i que no estic sola", ha comentat Armengou respecte la convocatòria de les entitats. La denúncia de la fiscalia acusa Marta Armengou de formar part d'un grup de persones que, prop de dos quarts de 12 del migdia del dia 3 d'octubre, s'haurien dirigit a la propietària d'un bar i l'haurien increpat per mantenir-lo obert, tot i que hi havia convocada una aturada general. El text del fiscal també sosté que va insultar a dues clientes de l'establiment, una de les quals havia estat alumna seva a batxillerat. No obstant, aquests són uns fets que la professora denunciada ha negat rotundament des del principi.Armengou manifesta que tan sols va haver-hi un breu intercanvi de paraules, perquè algú que era a la terrassa va dirigir-se a ells per dir-los que aquella vaga que s'estava fent "era per la independència". El grup va aclarir llavors que la protesta es realitzava contra l'actuació policial del dia del referèndum.La Fiscalia també assegura que les dues noies, que es trobaven a la terrassa d'un bar del tram final del passeig de la Indústria, van veure apropar-se un grup nombrós de persones que presumptament "venien d'assetjar" un gran supermercat que es troba a uns 150 metres. Però Marta Armengou afirma, de fet, que el grup arribava a la zona justament des de la direcció oposada al supermercat, ja que havien participat al tall de carretera que aquell dia va haver-hi a la carretera C-16.Marta Armengou no ha amagat en cap moment la seva sorpresa i inquietud per ser objecte d'una denúncia d'aquestes característiques. A més, Armengou assegura que ni tan sols va arribar a veure aquesta exalumna.El coordinador de l'ANC Berga, Lluís Escriche, ha corroborat que la concentració amb el lema 'Mai Caminaràs Sola, en defensa de les llibertats' es fa per expressar "suport" a la professora i s'anima a la ciutadania a participar-hi.

