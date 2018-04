​El tramvia i la multiconsulta, els reptes que ha d'entomar Colau després de Setmana Santa

Malgrat que perdi la votació, Colau vol dur el tramvia al ple per visibilitzar que ella ho ha fet "tot" perquè prosperi

ERC ha rebutjat el darrer oferiment de Colau: un acord polític que posa el 29 de juny com a límit per engegar el projecte

A la multiconsulta l'amenacen diversos recursos: Agbar reclama que no es pregunti sobre la gestió pública de l'aigua

La funerària pública segueix encallada El tramvia no és l'únic gran projecte de Colau amb serioses dificultats per prosperar. Una de les seves apostes ha estat la creació d'una funerària pública per oferir enterraments a meitat de preu, però no l'ha pogut tirar endavant. A finals de gener el regidor de Presidència, Eloi Badia, va anunciar la reactivació del projecte, que ja s'ha retirat en dues ocasions del ple per falta de suports. Badia va vincular el servei d'enterraments de baix cost acordat amb ERC en la negociació pressupostària amb l'aprovació de la funerària, que implicaria tenir tanatori propi. El regidor veia encaminat el procés perquè tirés endavant en el ple de febrer o març. "Tenim el projecte assegurat", va remarcar al gener, però per ara no s'ha tornat a dur al ple.

La tornada de la Setmana Santa serà intensa per al govern d'Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona es juga el futur de dues de les principals promeses electorals, just quan falta poc més d'un any per a les pròximes municipals, i totes dues s'abordaran en el ple convocat pel 10 d'abril. Una és l'extensió del tramvia per l'avinguda Diagonal i l'altra, aprovar les preguntes de la multiconsulta. Com el seu nom indica, és una consulta sobre diverses qüestions que, amb major o menor mesura, són d'interès per als barcelonins , i que Colau vol sotmetre al parer dels ciutadans abans de l'estiu, si és que els tribunals no ho impedeixen.El tramvia és el principal escull per al govern municipal. El tram de Glòries-Verdaguer s'havia de votar en el ple del 23 de març tot i que, malgrat tots els esforços de darrera hora, Colau no havia aconseguit el vistiplau d'ERC, necessari per tirar endavant el projecte. L'equip de govern havia decidit mantenir-ho igualment a l'ordre del dia encara que acabés en derrota. Pretenia visualitzar que, malgrat el rebuig dels republicans, ho havia fet tot perquè el tramvia prosperés. "Ho hem fet tot, que es vegi", va indicar una destacada membre del govern de Barcelona en Comú just abans del ple. "Con las botas puestas", va agregar. La votació no es va acabar celebrant . El ple va començar amb un ambient molt enrarit, en un matí on s'havien de succeir noves compareixences al Suprem per decidir si els líders sobiranistes tornaven a entrar a la presó, en el marc de la causa general contra l'independentisme, i així es va determinar al final del matí. Encara va afegir més tensió la notícia que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, marxava a l'exili. Colau va optar primer per suspendre la votació del tramvia, ja que considerava que no era moment de "baralles" amb els republicans, però finalment va suspendre tot el ple.Així va guanyar més marge per mirar de persuadir els republicans perquè donin suport al projecte, si bé ella va insistir que la suspensió era pel clima polític derivat de les compareixences al Suprem i l'exili de Rovira. "Avui aquí he vist coses que no havia vist mai, he vist a tot un grup municipal plorant –el d'ERC-, he vist a molta gent molt trasbalsada", va remarcar Colau, que va argumentar que "el més raonable i més responsable" era suspendre la sessió. La represa del ple serà el 10 d'abril, on es continuarà la part que no es va tractar –les propostes dels grups municipals-, a més de votar-se sobre el tramvia i afegir-s'hi la multiconsulta, que inicialment també s'havia de tractar en el ple del 23 de març i que ja abans s'havia deixat per a una sessió extraordinària del 5 d'abril.El tramvia segueix sent la patata calenta per a Colau, i el context polític tampoc ajuda per trobar un desllorigador que el tiri endavant. Falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, els partits han començat a engegar les primàries per escollir els candidats – amb el periodista i filòsof Jordi Graupera que suposa una pressió afegida a les formacions tradicionals - i les tensions derivades del procés català són vents que bufen en contra de qualsevol acord per iniciar la connexió, una vella aspiració que ja va encallar amb la consulta ciutadana del 2010 sobre la Diagonal.Colau no ha mogut fitxa aquests dies de Setmana Santa per reactivar les converses amb ERC per persuadir-la de donar-hi el vistiplau, segons confirmen afonts dels republicans. L'últim pas va ser dos dies abans del ple del 23 de març, quan el govern els va proposar un acord polític al marge de la sessió per mirar de salvar el tramvia . El punt més rellevant és que es posa una data, el ple del 29 de juny, per votar tot allò necessari per començar a posar raïls, com el projecte d'urbanització i la seva licitació.ERC també es va afanyar a rebutjar aquesta possibilitat, i aposta per destinar la inversió prevista al metro . "No votarem ni signarem paperets", van indicar fonts del partit, que argumenta el seu refús amb el fet que el protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que Colau vol sotmetre a votació en el ple per engegar el projecte no obliga a les parts. I, pel que fa a l'acord polític, considera que no aporta "res de nou", o sigui cap revisió d'una proposta que "ara és un xec en blanc per afavorir un tramvia privat", cosa que el govern de Colau ha negat reiteradament.Els republicans només acceptarien votar un conveni, que sí que és d'obligat compliment, per garantir que els beneficis extra de l'allargament del tramvia van a parar a mans públiques i no privades, o sigui, que no repercuteixen en l'empresa privada Tram, que té la concessió de les línies existents (Trambaix i Trambesòs) fins al 2032. La darrera proposta d'acord polític intenta atendre aquesta demanda, posant de límit el 29 de juny per votar-lo, però per a ERC és insuficient, i reclama el conveni, el qual no es pot redactar immediatament. Malgrat tot, i a un any de les eleccions, difícilment cap partit farà un pas amb el qual pugui prendre mal.L'altre gran qüestió que s'abordarà en el ple del 10 d'abril és la multiconsulta. La votació de les preguntes ja s'havia posposat perquè les tres iniciatives ciutadanes que les proposen poguessin acabar de recollir firmes: per arribar el ple han de presentar un mínim de 15.000 cadascuna que siguin vàlides. Es preguntarà sobre la gestió pública de l'aigua, un projecte per evitar la gentrificació al barri de Sant Antoni –la compra del Gimnàs Social Sant Pau i la creació d'habitatge públic- i el canvi de nom de la plaça Antonio López pel d'Idrissa Diallo. I els grups municipals també poden fer les seves propostes. El PP és el grup que s'ha mostrat més actiu ara en aquesta línia, i ja ha anunciat una bateria de preguntes, ja que també se'n poden incloure si són proposades per 16 regidors o per l'alcaldia.El líder dels populars a l'Ajuntament, Alberto Fernández Díaz, reclama que la ciutadania decideixi si prefereix el projecte de tramvia o prioritzar les obres de la línia 9 del metro i el desplegament de la xarxa ortogonal de busos. Fernández Díaz vol que l'oposició se sumi a aquesta iniciativa i evitar que la multiconsulta plantegi "només el que volen els amics de la Colau". A banda del tramvia, Fernández Díaz també defensa elaborar una pregunta sobre el desplegament dels carrils bici i el cobriment de la Ronda de Dalt. El ple acabarà decidint les preguntes, però la celebració de la multiconsulta està amenaçada als tribunals.Hi ha tres recursos judicials per la via contenciosa contra el reglament de participació, que possibilita la multiconsulta: un l'ha presentat la delegació del govern espanyol a Catalunya, un altre la Cambra de Concessionaris i Empreses vinculades al Sector Públic en l'àmbit de les Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES), on participa Agbar, i un tercer, de l'associació Advocats Catalans per la Constitució, que ha col·laborat amb Societat Civil Catalana per denunciar Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs perquè tornin els diners de la consulta del 9-N.A més, l'empresa d'aigües ha presentat un recurs d'alçada davant de l'Ajuntament perquè no s'admeti a tràmit la pregunta sobre aquest subministrament perquè no és "prou clara" i considera que envaeix competències. La preocupació per la viabilitat de la multiconsulta pot venir de si algun dels recurrents demana suspendre la seva celebració com a mesura cautelar, cosa que hauria d'acceptar un jutge. Els serveis jurídics municipals confien en el fet que difícilment ho demanarà ningú si no ho ha fet de bones i primeres, segons van explicar a l'Ajuntament a finals de febrer. El consistori ha evitat concretar per ara si s'arriba a aquest escenari, i llavors estudiarà quina ha de ser la resposta municipal.

