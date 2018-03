Els plats típics de Setmana Santa més enllà de la mona

Detall d'un tortell de Rams. Foto: ACN

No només pel dia de Reis hi ha tradició de menjar tortell a Catalunya. Fet de pasta de brioix, pasta fullada o d'alguna altra mena i farcit de diversos ingredients com ara massapà, nata, crema, melmelada, cabell d'àngel, el tortell pot portar fruita confitada o pinyons, a més del sucre de llustre, al damunt, i en diversos municipis catalans es menja, com a postre típic, després del dinar del dia de Rams. La diferència és que, en aquesta ocasió, no hi ha reis ni faves amagats dins del pastís. Tampoc es corona ningú, i el paga qui pot o qui vol.