​Open Arms alerta que la immobilització del vaixell crea un «forat negre» al Mediterrani

L'impulsor de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha alertat que la immobilització del vaixell de l'ONG a Itàlia acusat de fomentar la immigració irregular crea un "forat negre" al Mediterrani. "És el que ells volen, que no sapiguem què passa", ha afirmat Camps en roda de premsa aquest dijous preguntat per les conseqüències humanitàries de la confiscació de l'embarcació per part de la justícia italiana.L'advocat del capità del vaixell Open Arms, Jaime Rodrigo, ha explicat que com a mínim el vaixell seguirà embargat preventivament durant 20 dies més, el temps que té la Fiscalia de Ragusa per a refer la querella, que no inclou el delicte d'organització criminal però sí que acusa els tres membres de la tripulació d'afavorir la immigració il·legal. "No hi ha base jurídica", ha sentenciat Rodrigo. "El jutge ha de confirmar ara [la incautació], veurem en què esdevé", ha dit l'advocat de l'ONG, Eduard Aguayo.Tot i això, tots dos han alertat que la immobilització pot durar "molt de temps", fins que es resolgui el procediment judicial. En relació als dos membres de la tripulació investigats, s'enfronten a penes de fins a tres anys de presó i sancions de fins a 15.000 euros per cada persona desembarcada a Itàlia. Camps ha afirmat que tots els recursos de l'ONG se centren en la seva defensa però ha també ha demanat el "màxim suport" perquè estudien la compra d'un altre vaixell.Els dos membres de la tripulació investigats "estan molt animats, convençuts i tranquils del que han fet", segons han descrit els seus advocats. Es troben en llibertat sense mesures cautelars i amb total predisposició "per col·laborar amb la justícia italiana". Rodrigo ha assegurat que els delictes dels quals se'ls acusa no tenen fonament i ha dit que "com a molt" se'ls podria demanar una "petita multa per descoordinació amb la patrullera líbia".Rodrigo ha qüestionat els "interessos" que mouen l'acusació inicial d'un delicte d'organització criminal i el fet que inicialment portés el cas la Fiscalia de Catània. Camps ha acusat les autoritats d'atacar-los amb "una contundent campanya institucional, política i mediàtica" que pretén "eliminar els testimonis" que denuncien les vulneracions de drets humans al mar Mediterrani. Segons el fundador de l'ONG, si els eliminen "s'esborren els rescats dels migrants que abandonen Líbia"."Som molt petits, una mosqueta, però ens estan matant a canonades", ha lamentat Camps. "No podem permetre que es perdin els drets humans al Mediterrani, estem fent una feina molt gran, necessitem el suport de tothom". L'impulsor de l'ONG ha demanat que les mostres de suport vagin "més enllà de les xarxes socials" amb aportacions econòmiques. "Els vaixells valen milions d'euros". D'altra banda, ha afirmat que tenir immobilitzat l'Open Arms els costa més de 4.000 euros al dia i l'ONG no disposa de "fons".

