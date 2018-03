Dastis confirma la seva al·lèrgia a Catalunya

Programa de la jornada que havia de clausurar Dastis

Fa ja cinc mesos de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Des d'aleshores el govern espanyol és qui dirigeix l'administració catalana però això no s'ha traduït en una presència constant dels seus ministres i el president espanyol, Mariano Rajoy. Més aviat tenen al·lèrgia a trepitjar Catalunya pel temor a no ser ben rebuts, més encara en el context de tensió generat per l'empresonament dels líders independentistes. El darrer cas és el del ministre d'Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis.El ministre havia convocat per al proper dimecres, dia 4, un acte al CaixaFòrum de Barcelona organitzat per Casa Àsia, un consorci públic amb presència de la Generalitat, el govern espanyol i els ajuntaments de Barcelona i Madrid, i Exteriors. L'objectiu era presentar el pla de govern España: objectivo Asia 2018-2022, però aquesta setmana ha enviat a tots els convidats i inscrits un correu electrònic desconvocant l'acte. Fonts coneixedores de la situació atribueixen la situació a la tensió política. Contactat per, el ministeri ha declinat donar per ara explicacions malgrat que Dastis no té, en la seva agenda oficial , cap compromís el dimecres i el dijous és a Madrid.A la presentació del pla del govern espanyol hi participaven empreses amb interessos al continent i que són casos d'èxit com ara Borges, Acciona, Técnicas Reunidas o Roca, la Lliga de Futbol Professional, el festival Sónar o el Corte Inglés. Dastis havia de fer la cloenda en un col·loqui amb el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que havia de moderar el director d'El Periódico Enric Hernàndez.Dastis ja va suspendre aquest dilluns, també sense cap motiu aparent o explicació oficial, la seva participació al Fòrum Barcelona Tribuna que organitzen La Vanguardia i els Amics del País que presideix l'advocat Miquel Roca. Rajoy tampoc es prodiga per terres catalanes. El darrer cop que va venir va ser en la campanya electoral del 21-D. La preocupació per l'escenari català no ha merescut cap visita del cap de l'executiu. El rei Felip VI va venir a Barcelona a la inauguració del Mobile en una visita marcada per la fredor institucional amb Ada Colau i Roger Torrent i les protestes al carrer.

