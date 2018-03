​El preu que pot tenir una ocupació per necessitat: una demanda de 177.000 euros

La Karima, inquilina d'Aragó 477, amb l'exrelatora de l'ONU Raquel Rolnik Foto: Jordi Bes

Lucía Delgado, de la PAH de Barcelona, davant d'Aragó 477. Foto: Jordi Bes

L'edifici del número 477 del carrer Aragó propietat de Norvet. Foto: Jordi Bes

L'edifici del número 177 del carrer Aragó de Barcelona s'ha convertit en un cas paradigmàtic de les dificultats per accedir a un habitatge a la capital catalana. A l'edifici, propietat de l'empresa immobiliària Norvet, hi queden onze famílies, sis de les quals hi viuen des del juliol després d'haver ocupat els pisos per necessitat . Els 17 immobles restants estan buits i protegits amb portes antiokupa. Ara la companyia ha recorregut als jutjats per denunciar l'ocupació il·legal, i acompanya la seva demanda d'una reclamació de milers d'euros a cada família que es correspondria al valor del pis.En un cas que ha pogut comprovar, s'eleva a 177.395,40 euros, però els veïns asseguren que n'hi ha per sobre dels 200.000. La demanda s'adjunta de desenes de factures amb els costos que ha tingut per a Norvet tenir els pisos sense poder tirar endavant amb els seus plans de rehabilitar-los i treure'n més rendiment. Moltes de les despeses que s'hi adjunten són en concepte de mesures de seguretat als pisos, però també n'hi ha de desperfectes i honoraris d'advocat. Una de les factures ascendeix a 450 euros, que és el preu d'una hora de feina d'un lletrat. L'empresa no ha donat la seva versió.Les famílies que ocupen l'edifici van entrar-hi amb el suport de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i són "vulnerables", segons Lucía Delgado. La membre de la PAH ha subratllat aquest dijous davant el bloc que reclamen la retirada immediata de la demanda judicial, la cessió del bloc a l'Ajuntament i el lloguer social per a les 11 famílies, tant les sis que ocupen com les altres cinc: tres tenen contracte indefinit i dues de lloguer, un en vigor per dos anys més i l'altre esgotat. També demanen una solució per a en Feliciano, veí del carrer Murillo que ha patit diversos intents de desnonament per part de Norvet Delgado avisa que Norvet és "un fons voltor". La història d'Aragó 477 concentra algunes de les pràctiques emprades en els darrers mesos quan es tracta d'aconseguir que els veïns de sempre deixin els pisos per reformar-los. Els plans de Norvet per a l'edifici figuren ben explicats al seu web : rehabilitar-lo per oferir pisos d'uns 45 metres quadrats per 260.000 euros cadascun com a mínim. "La seva arquitectura pròpia de principis del segle XX destil·la encant, i ara serà íntegrament rehabilitada per aportar-li una frescor contemporània i incorporar algunes funcionalitats modernes", es relata al web.Es destaca també que hi ha una terrassa comunitària amb vistes a la Sagrada Família. Res d'això no ha pogut tirar endavant perquè l'Ajuntament va paralitzar les obres que havia iniciat Norvet les va engegar sense demanar la llicència d'obres majors , que obliga a reallotjar temporalment als veïns si els treballs dificulten la seva vida diària. Dies després de l'ocupació del juliol, uns operaris van destrossar els pisos buits i van instal·lar portes antiokupa. Més endavant, als inquilins els van oferir milers d'euros per deixar els pisos, i alguns han acceptat. Fins i tot els ocupes van rebre ofertes de la companyia.Com a mínim els van prometre 2.000 euros per família si marxaven del pis, però si es tenen fills podien ser 3.000 o 4.000 euros. En altres situacions, com un contracte de llarga duració, podien ser més diners. A la Karima, que té dos fills de 10 i 11 anys, li van oferir 3.000 euros. Assegura que la seva font d'ingressos principal és un subsidi de 426 euros mensuals, i amb els diners que li proposaven poc podia fer amb uns lloguers que ja s'enfilen per sobre dels 1.000 euros, per la qual cosa va refusar. Va acabar en el pis que ocupa al bloc del carrer Aragó a través de la PAH, i després que els propietaris on estava llogada morissin i l'administrador li digués que "havia de sortir d'allà"."M'han desposseït del meu lloc, està tancat i per a les rates, i aquí estan tots els pisos tancats i la gent al carrer", ha lamentat la Karima, que assegura que no ha rebut alternatives dels serveis socials municipals. La van derivar a Càritas, on tampoc li han trobat pis. Precisament el fet que hi hagi pisos buits és el que motiva la PAH a defensar les ocupacions en el cas de persones que no tenen cap altra alternativa habitacional. Delgado també l'ha justificat per "visualitzar que els fons voltor com Norvet venen a colonitzar" la ciutat, i acaben intentant expulsar els veïns de casa seva sense miraments.A Aragó 477 hi va haver una inundació a principis de febrer, i l'aigua va sortir d'algun dels pisos amb porta antiokupa. Els veïns remarquen que les claus d'aquests immobles només les tenen a Norvet, i han rebut el suport de Raquel Rolnik, que durant sis anys va ser relatora especial de l'ONU per al dret a un habitatge digne. Rolnik ha explicat que des de principis del 2000 s'ha produït un fenomen que consisteix en "la presa de l'habitatge i la ciutat per part del poder financer". Va començar amb les hipoteques i, quan el procés semblava frenat per la crisi, s'ha traslladat al mercat de lloguer.En opinió de l'exrelatora d'habitatge, es tracta "d'un fenomen mundial que és absolutament devastador, i que ha transformat les polítiques d'habitatge i de ciutat no en un paisatge per a la vida, sinó per a la venda". Ha advertit del fet que "l'estat espanyol ha estat 100% responsable", ja que ha donat facilitats a la compra de finques per part dels grans capitals estrangers. Considera que l'Ajuntament de Barcelona "no pot comprar totes les finques" propietat dels fons d'inversió, i ha reclamat la implicació de l'Estat i la Generalitat amb mesures com la regulació dels lloguers i el control de l'acció d'aquests fons "voltor".

