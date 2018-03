Els 27 dies de muntanya russa que van desembocar en la DUI i el 155

Reunió del consell de ministres Foto: @marianorajoy

A Mariano Rajoy no li va quedar clar si el dia 10 d'octubre s'havia declarat la independència , així que va enviar un requeriment a la Generalitat perquè es concretessin els termes en què s'havia expressat. Els sectors més moderats del Govern interpretaven aquest gest com una via per al diàleg: "Si no, ja haurien aplicat el 155 immediatament, que de ganes no en faltaven", sosté un alt dirigent consultat. En aquest sentit, a la Moncloa no entenien perquè Puigdemont i la majoria parlamentària -Junts pel Sí i CUP- havien signat una declaració d'independència poc després d'haver-la suspès al ple el dia 10 . "Si no feu les coses, almenys que no sembli que les heu fet", va traslladar un ministre a un conseller en aquells dies frenètics. Puigdemont va respondre al segon requeriment demanant l'alliberament de Sànchez i Cuixart, però ja sabia que Rajoy estava dissenyant en quins termes aplicaria el 155.