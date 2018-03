Una seixantena de diputats flamencs reclamen aturar el setge judicial contra el procés

La internacionalització del procés català és cada vegada més evident. Aquest dijous 55 diputats de cinc partits diferents del Parlament Flamenc han reclamat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que dialogui per buscar "una solució política" a Catalunya, "respecti" els resultats de les eleccions del 21-D, desactivi l'article 155 i retiri els càrrecs contra "tots" els polítics i activistes detinguts per la seva relació amb el procés sobiranista.En una carta oberta dirigida a Rajoy, els eurodiputats han traslladat la seva "gran preocupació" per la crisi política a Catalunya i la manera en la qual el Govern espanyol està responent, l'estratègia del qual, avisen, "només pot portar a una escalada més gran"."La responsabilitat d'apaivagar la crisi està amb els caps de govern com vostè", han traslladat al cap de l'executiu espanyol en la seva missiva, datada el 28 de març, en la qual insisteixen que "la clau d'un problema polític només pot trobar-se amb una solució política" i "només el diàleg i el respecte mutu ofereixen una sortida" a la crisi sobiranista.

Els representants electes flamencs han condemnat "amb fermesa" tant "la repressió de l'autogovern català com la persecució de polítics democràticament triats per exercir el seu mandat" a Catalunya". "La violència contra els propis nacionals en una democràcia és indigna", han subratllat.



En aquest context, han apel·lat abans de res a la "serenitat" i "la recerca constructiva per arribar a un acord comú" després de recordar que ells, com a representants d'"un país multinacional" com Bèlgica, coneixen "el desafiament de la diversitat política i les aspiracions d'autonomia".

