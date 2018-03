JxCat porta al TC la resolució de l'ONU per garantir els drets de Sànchez

Jordi Sànchez Foto: Adrià Costa

Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) han portat al Tribunal Constitucional (TC) la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU que insta Espanya a garantir els drets del seu company de grup i excandidat a la investidura Jordi Sànchez . L'escrit davant el TC, al qual ha tingut accés Europa Press, el signa l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas i el subscriuen tots els diputats de JxCat, entre ells el mateix Jordi Sànchez i el president a l'exili, Carles Puigdemont.JxCat reivindica que Espanya està obligada a complir la resolució de l'ONU i que ha d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir els drets polítics de Jordi Sànchez, inclòs el d'investidura. El grup considera que es tracta d'una resolució molt important i que l'ONU podria condemnar Espanya en cas que no la compleixi.Sànchez va presentar un recurs davant el comitè de Drets Humans de l'ONU en no haver pogut ser investit i va demanar que cautelarment s'instés Espanya a respectar els seus drets polítics: l'organisme internacional va admetre a tràmit tant el recurs de Sànchez com les mesures cautelars que sol·licitava.És precisament aquesta resolució de l'ONU la que els diputats de JxCat han portat davant el TC, una acció que es complementa amb la de l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, que fa uns dies va portar l'escrit davant el Tribunal Suprem."Hem fet el que tocava, que és advertir el jutge d'aquesta nova circumstància perquè tingui present i respecti" la decisió de l'ONU en cas que el Parlament consideri tornar a proposar la investidura de Sànchez, va dir Pina després de presentar l'escrit davant el Suprem.

