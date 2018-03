La Model rep 19.000 visitants en dos mesos de portes obertes

La presó Model ha rebut un total de 19.000 visitants des del passat 21 de gener, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, quan va obrir les portes als ciutadans. Del total, 17.467 persones que han conegut l'interior del centre i han pogut passejar pel pati d'entrada, la paqueteria, el locutori, el centre del panòptic, les galeries 4 i 5 i el pati poliesportiu, i 1.437 persones més han participat en debats i conferències vinculades a la memòria de les presó i altres esdeveniments. Les visites es continuen organitzant cada divendres de tres a sis de la tarda i els dissabtes de deu del matí i a sis de la tarda. A més, no cal inscripció prèvia i es fan cada 15 minuts en grups màxims de 30 persones.També hi ha hagut diversos cicles de conferències relacionades amb la memòria de la presó, com "Mirar la Model, mirar la societat", amb propostes com "La Model, presó política del nacionalcatolicisme", al gener, i "Presos comuns: marginats rere els murs, al febrer; i el cicle "Un futur pel passat", orientat a oferir un marc d'informació, coneixement i diàleg amb diversos equipaments, espanyols i europeus, amb propostes com "Carabanchel: el patrimoni vindicat", al febrer, i "Algunes experiències a Xile", al març.Paral·lelament, el procés participatiu per concretar-ne les usos definitius segueix endavant i es vehicula a través de la plataforma decidim.barcelona, a més de sessions d'informació, de debati de seguiment. Fins ara, se n’ha celebrat dues: la primera, sobre patrimoni, memòria i la conservació dels edificis actuals, el 6 de març; i la segona, sobre equipaments i habitatge, el 20 de març. Fins al maig n’hi ha previstes dues més que abordaran els usos i característiques de l’espai verd, i el conjunt format per tot l’àmbit de la Model.

