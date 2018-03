El cinema de Setmana Santa: 8 pel·lícules en cartellera per gaudir de les festes

Des d'una majestuosa gran aventura amb grans efectes especials, a la darrera triomfadora dels Oscar. Us proposem una llista de 8 pel·lícules estrenades recentment i que podem trobar a la cartellera de cinema per gaudir del temps d'oci durant aquesta Setmana Santa.Steven Spielberg torna a les grans produccions d'entreteniment amb Ready Player One, un monument a la cultura pop dels 80 que es basa en el best-seller homònim d'Ernest Cline, publicat en català per Columna . L'acció se situa en un futur immediat –any 2045–, amb la població enganxada a l'OASIS, un joc de realitat virtual. Tot canvia, però, quan el seu excèntric creador mor i crea un gran repte, obert a tots els jugadors: qui aconsegueixi les tres claus i guanyi l'easter egg secret serà el nou propietari de l'empresa.Thelma acaba de començar una vida lluny de casa, just en l'inici de la Universitat. Però ella no és una noia com les altres: cada vegada que té emocions i sents coses, causa grans desastres, empesa per un poder que no pot contenir i que ens fa recordar la Carrie de Brian de Palma. Va ser una de les sensacions de la darrera edició del Festival de Sitges, on va aconseguir el premi especial del jurat i el guardó a millor guió.Alicia Vikander agafa el relleu d'Angelina Jolie en aquesta nova versió de Tomb Raider, la gran saga de videojocs que també és tot un filó a la gran pantalla. Explica la història d'una jove de 21 anys que decideix forjar el seu propi camí i deixar-ho tot enrere per anar a la recerca del darrer lloc on el seu pare desaparegut va ser vist: una llegendària tomba en una illa mítica que podria estar situada en algun lloc indeterminat de la costa del Japó.Ha passat sense pena ni glòria, però la veritat és que aquest drama dirigit per Fernando Léon de Aranoa sobre el narcotraficant colombià Pablo Escobar mereix una oportunitat i ser vist sense prejudicis. Basat en el llibre Amando a Pablo, odiando a Escobar, signat per la periodista colombiana Virginia Vallejo, el film mostra la relació amorosa que va mantenir el famós narco als anys 80. Amb interpretació prodigiosa de Bardem inclosa.Jennifer Lawrence és Dominika Egorova, una jove russa reclutada contra la seva voluntat per ser un “pardal”, una seductora agent del servei de seguretat russa. Elegant i absorbent, el film mostra una Dominika que es revela com un dels actius més sòlids del programa. El seu primer objectiu és Nate Nash (Joel Edgerton), un funcionari de la CIA que dirigeix la infiltració més confidencial de l'agència en la intel·ligència russa. Un thriller que avança a cop de girs i gràcies a la solvència d'un gran repartiment.Estrena del biopic sobre Tonya Harding, la patinadora que va ser encausada per l'agressió que va patir la seva gran rival, Nancy Kerrigan, poc abans dels Jocs Olímpics de Lillehammer 1994. Una meravella en forma de relat hilarant, amb altes dosis d'humor absurd, de tragèdia inversemblant –però real– i de comèdia. I amb personatges que semblen trets d'un catàleg circense, estrafolaris i extrems, i magistralment interpretats per Margot Robbie, Sebastian Stan i Allison Janney. La gran triomfadora dels Oscar 2018 . Elisa és una jove muda que treballa en la neteja d'un laboratori d’alta seguretat durant la Guerra Freda. Allà hi ha retinguda una estranya criatura amb qui estableix una relació molt intensa i amb qui trenca totes les convencions possibles. Del Toro aconsegueix meravellar amb una faula de tint polític que ensenya com superar la por, com confiar en la poderosa força de l'amor i com conviure amb gent en qui pots confiar.El català Jaume Collet-Serra torna a la càrrega amb un thriller marca de la casa: ritme trepidant, tensió imparable, aroma a Hitchcock, dilema moral, i un arc argumental que ofega el protagonista, interpretat per Liam Neeson, en el que suposa la quarta ocasió en què director i actor treballen junts. Neeson és un home de negocis que perd la feina, inesperadament, i que, en el trajecte en tren de tornada a casa, parla amb una misteriosa passatgera que li fa un encàrrec enverinat. Li va la vida, d'ell i de la seva família. El resultat: un estimulant exercici d'adrenalina en un escenari claustrofòbic i en moviment.

