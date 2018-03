Quantes possibilitats hi ha que l'estació espacial xinesa caigui a Catalunya?

Una nau espacial xinesa s'aproxima la Terra. La Xina adverteix que la instal·lació Tiangong-1, que va finalitzar oficialment la seva activitat el 2016, està actualment sense control i descendint en caiguda lliure cap al nostre planeta. Els càlculs dels experts assenyalen que podria impactar contra el terra definitivament aquest cap de setmana. Catalunya és una de les zones del món on podria produir-se l'impacte. Però, realment, quantes possibilitats hi ha que això passi?L'estació espacial pesa 8.500 quilos, mesura deu metres i mig de llarga i gairebé tres metros i mig de diàmetre. Ha anat perdent alçada de manera contínua els darrers dies i, a mitjans d'aquesta setmana, ja estava a només 200 quilòmetres d'alçada.L'òrbita del planeta Terra i, d'acord amb la trajectòria que ha agafat la instal·lació, situa Catalunya en la llista de llocs susceptibles d'impacte. Ara bé, les possibilitats són minses i els experts atribueixen només un 3%.Si acabés caient en territori català probablement seria durant les matinades a partir de diumenge, quan l'estació espacial travessarà Catalunya per sobre i serà visible al cel, de dia i de nit, com un estel força brillant.

