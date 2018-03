Els Mossos investiguen les causes de l'accident d'un globus a la plaça Major de Vic

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l' accident d'un globus aerostàtic durant la celebració del 35è Torneig Internacional de Globus del Mercat del Ram , el passat 23 de març. Al voltant de les 17:38 hores, un globus aerostàtic es va enlairar de la Plaça Major però no va aconseguir agafar l'alçada suficient per sobrepassar els edificis i va col·lidir amb la cistella dues vegades contra un edifici d'habitatges. Posteriorment, la vela del globus es va enganxar amb la xemeneia de la casa i es va esparracar, de manera que va posar en perill l'estabilitat del globus, segons el relat policial. El pilot va aconseguir continuar el vol i va aterrar moments després de manera accidentada en un camp fora de la població. Cap de les dues persones que anaven dalt del globus va resultar ferida i les úniques conseqüències van ser danys a la façana d'un edifici i al mateix globus. La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) de la comissaria General de Mobilitat ha obert diligències policials per investigar les causes i les conseqüències de l'accident.Aquesta investigació de les causes de l'accident es realitza en coordinació amb la Comissió d'Investigació d’Accidents i Incidents d'Aviació Civil (CIAIAC), amb els quals es treballa conjuntament la investigació de tots els accidents. La CIAIAC realitza una investigació exclusivament tècnica, la finalitat de la qual és únicament la prevenció de futurs accidents i incidents. Els agents de la UTSA fan la investigació des d'un vessant tècnic-policial i hauran de donar compte de la investigació a l'autoritat judicial competent.Agents d'aquesta unitat s'han desplaçat fins a Vic per realitzar una investigació tècnico-policial i escoltar la declaració de les persones implicades, així com inspeccionar els llocs d'enlairament i aterratge del globus. A hores d'ara els investigadors han de determinar les causes concretes que van motivar l'accident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)