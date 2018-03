L'acció dels familiars dels presos polítics per conscienciar els caps d'estat europeus

El front internacional és de vital importància per a l'independentisme. L' Associació Catalana pels Drets Civils , on hi ha les famílies dels presos, prepara una acció que es pretén que sigui potent per les properes setmanes.Volen enviar desenes de milers de cartes a cinc presidents de governs de la Unió Europea per denunciar la situació dels presos polítics i el context de retallada de drets en el marc de l'ofensiva contra el procés independentista.Els destinataris seran el francès Emmanuel Macron i l'alemanya Angela Merkel, a més dels caps d'estat d'Irlanda, Portugal i Finlàndia, països que per la seva història, proximitat i tradició política es valora que poden ser sensibles al cas català.Aquesta i la resta de claus del dia, a "El despertador" de Ferran Casas , subdirector de

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)