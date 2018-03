VÍDEO Com evitar les estafes a l'hora de llogar un allotjament per Setmana Santa?

Les ofertes d'hotels i establiments turístics d'última hora poden ser una estafa. Així ho han avisat els Mossos d'Esquadra, aprofitant que aquests fets delictius s'incrementen quan s'apropen vacances o dies festius com és el cas del pont de Setmana Santa. La policia catalana ha alertat de diferents elements de sospita que ajuden a evitar estafes a l'hora de llogar un establiment o apartament.Aquests són, segons Mossos, la relació insuficient amb el propietari o l'intermediari, la manca d'informació sobre l'allotjament que es llogarà, o el fet que siguin preus molt baixos. "Desconfieu si intenten seduir-vos prometent-vos una reducció en el preu si feu un únic pagament", ha avisat la policia catalana. A més, i si es realitza el pagament, sempre s'ha d'efectuar per mitjà d'una entitat segura, i es recomana demanar informació o documentació per escrit.- Quan aquest no s'identifica o ho fa poc.- Quan no facilita el número de telèfon on poder localitzar-lo.- Quan només facilita un únic número de telèfon o un únic correu electrònic, com a forma de contacte.- Que els números de contacte siguin números de tarifació especial (905, 803, 806 o 807)- Quan reclamin de forma inesperada una quantitat no prevista inicialment.- Si es demanen més fotografies i l'anunciant no n'aporta.- Si s'envien fotografies de l'apartament o del pis que són molt genèriques, amb marques d'aigua o de molt poca qualitat.- Si envien fotografies amb marca d'aigua d'una empresa que no té res a veure amb l'anunciant.- Quan l'anunci està ple de faltes d'ortografia o té una redacció poc acurada, el que faria pensar que és una traducció automatitzada.- Si l'oferta té un preu molt baix, inferior al del mercat.- Si s'ofereixen tractes més econòmics, fora dels canals assegurats pel portal web.- Quan l'intermediari intenta seduir el client amb una rebaixa especial del preu, si es fa un únic pagament.Si es detecta una estafa, els Mossos recomanen notificar-ho de forma immediata al portal web, que normalment disposa d'un enllaç per denunciar-ho, i portar tota la informació i documentació recollida a la policia catalana.

