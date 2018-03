Tot el que cal saber per evitar el col·lapse a l'operació sortida de Setmana Santa

Centenars de vehicles ompliran les principals vies del país aquest dijous en el marc de la segona fase de l'operació sortida per Setmana Santa. De fet, segons càlculs del Servei Català de Trànsit, està previst que 400.000 cotxes, només de l'àrea metropolitana de Barcelona, es mobilitzin a partir de primera hora d'aquesta tarda.Quines hores seran les més conflictives? En quines carreteres hi ha més risc de col·lapse? Com podem reduir el risc d'accidents? Tot seguit, diversos apunts per afrontar de la millor manera possible una nova expedició multitudinària a la xarxa de carreteres catalanes.El Servei Català de Trànsit avisa que avui és, previsiblement, el dia més conflictiu de la temuda operació sortida perquè inclou els dies festius propis de la Setmana Santa. Els moments amb més intensitat, on es registrarà una major densitat de vehicles, es preveuen a partir de l'hora de dinar. Concretament, els conductors que emprenguin la marxa entre les 15:00h i les 21:00h hauran d'armar-se especialment de paciència.Les cues i retencions tornaran a agafar protagonisme l'endemà, divendres, a partir de les 10:00h del matí. La situació es preveu carregada fins al migdia.Les darreres nevades han allargat la temporada d'esquí i, per tant, les destinacions de muntanya són enguany un dels destins més preuats i sol·licitats. Així doncs, els eixos viaris d'interior poden registrar problemes de trànsit. A part de les zones de muntanya, la Costa Brava i la Costa Daurada tornen a ser un reclam comú i caldrà anar amb compte.Les majors retencions, doncs, es poden produir en alguns eixos de la xarxa viària principal com l'AP-7, l'A-2, la C-16 i l'N-340.El Servei Català de Trànsit treballa des de fa setmanes per evitar un cap de setmana negre a les carreteres d'arreu del territori. Amb la voluntat de conscienciar la ciutadania ha produït un vídeo i l'ha fet córrer per les xarxes. El pots visualitzar a continuació.

