Els acompanyants de Puigdemont poden ser acusats realment d'encobriment?

La furgoneta amb Carles Puigdemont entrant a la presó alemanya Foto: ACN

La policia espanyola va detenir aquest dimecres tres dels quatre acompanyants que viatjaven amb Carles Puigdemont durant la seva tornada des de Finlàndia en el moment de la seva detenció a Alemanya. Es tracta de l'historiador Josep Lluís Alay i dels dos agents dels Mossos Xabier Goicoechea i Carles De Pedro, tots ells posats ja en llibertat . Formalment, encara no se'ls ha comunicat de què se'ls acusa, però la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per determinar si poden haver comès un delicte d'encobriment . Recollit en l'article 451 del codi penal, aquest delicte pot ser castigat amb penes d'entre tres mesos i tres anys de presó.El codi penal considera delicte d'encobriment aquell que, "amb coneixement de la comissió d'un delicte i sense haver intervingut en el mateix com autor o còmplice" intervingui per "auxiliar-ne" els autors sense ànim de lucre propi, ocultar els efectes o els instruments d'un delicte per impedir-ne el seu descobriment o bé "ajudar els presumptes responsables" a "eludir la investigació de l'autoritat o dels seus agents" o a "sostreure's de la seva cerca o captura"."El delicte d'encobriment està castigat amb un màxim de tres anys de presó. La lògica és que s'imposi en el seu grau mig, que serà un pena de menys de dos anys. Però no hi ha cap base per acusar-lo d'encobriment", ha explicat a RAC 1 l'advocat de Puigdemont i també d'Alay, Jaume Alonso-Cuevillas, que ha titllat de "despropòsit jurídic" els arrestos. "Les persones que acompanyaven Puigdemont a Bèlgica no han comès cap delicte. Alay li feia una mica d'assistent per la seva condició d'expert. No hi ha cap mena d'il·licitud", ha afegit.El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva assenyala, d'entrada, que va ser una "gran sorpresa" que els acompanyants de Puigdemont fossin detinguts "sense ordre judicial". Sota el seu criteri, potser la detenció "no era necessària" per assegurar la presència d'aquestes persones davant d'un requeriment. Especialment d'Alay. En tot cas, Nieva apunta que per acusar-los d'encobriment primer cal veure quin suposat delicte haurien estat encobrint."És necessari, perquè siguin acusats d'encobriment, que hi hagi un delicte principal que encara no ha estat jutjat", assegura el catedràtic. "Seria rebel·lió? Seria malversació? Quin seria el delicte que haurien estat encobrint? La subsistència del delicte de rebel·lió, malgrat el que diu Llarena, no és gens clara perquè no hi ha hagut violència", afegeix. I és que determinar el suposat delicte encobert és determinant, segons el seu criteri, per acusar els acompanyants. "És que potser estan protegint un innocent. Primer s'ha de jutjar el cas de Puigdemont", insisteix.El doctor en dret penal i professor de la UB Marc Molins considera que la reflexió s'ha de donar en tres plànols diferents. El primer, "valorar si hi ha una figura penal". És a dir, si s'ha produït o no un encobriment, un delicte que castiga a qui "auxilia una persona per eludir l'efecte de la justícia". En un segon pla, apunta Molins, cal valorar si l'actitud d'Alay i la dels dos agents dels Mossos era realment encobrir. "Un mer acompanyament solidari no seria un encobriment", puntualitza. Per últim, considera que cal tenir en compte que la conducta que es pretén imputar s'hauria comès en territori alemany i que, per tant, caldria veure si la jurisdicció espanyola "n'és o no competent".El fet que dos dels detinguts siguin mossos, encara que fessin la tasca d'acompanyament en temps lliure, pot suposar un agreujant? Nieva creu que no. Especialment perquè, sota el seu criteri, la causa contra Puigdemont "hauria de ser només per desobediència" i no per delictes més greus. "Un pot viatjar amb qui vulgui", diu. Molins també considera que pel simple fet de ser agent policial "no existeix un agreujant". "Existeix el delicte de funcionari públic que omet el deure de perseguir un delicte, però em costa acceptar aquesta figura en aquest cas", assegura el doctor en dret penal. Com a molt, assenyala, es podria estudiar una responsabilitat administrativa per la via disciplinària dins del propi cos. En cap cas, però, penal, pel simple fet de ser Mossos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)