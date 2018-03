Montblanc trenca relacions amb el govern espanyol

El ple de l'Ajuntament de Montblanc aprova trencar relacions institucionals amb el govern espanyol. En una línia molt similar a la decisió adoptada el passat octubre per l'Ajuntament de Girona, el ple municipal montblanquí ha debatut aquest dimecres al vespre una moció presentada per tots els grups polítics municipals amb representació - FIC, PECat, CUP i el govern municipal d'Agrupament Catalanista- demanant al consistori que deixi de participar en actes als quals assisteixin càrrecs del govern de l'Estat espanyol, "siguin organitzats per aquests o per tercers".El text també planteja deixar de convidar als actes institucionals a cap d'aquests càrrecs "mentre no canviï la situació d'empresonament dels presos polítics". Addicionalment, la moció exigeix la llibertat dels presos polítics" i el retorn dels exiliats, defensar la "dignitat i la sobirania" de les institucions catalanes, així com els drets polítics dels diputats "escollits democràticament", tot denunciant la vulneració de drets civils, "fonamentals i polítics" que afecta la ciutadania de Catalunya.En aquesta línia, proposa fer una "crida als demòcrates" de Catalunya, dels Païs i de la resta de nacions de l'Estat espanyol, així com d'Europa, "especialment d'Alemanya, Regne Unit, Bèlgica i Suïssa, a "mobilitzar-nos de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal en defensa del drets civils i polítics". Els acords adoptats, de fet, es preveu que siguin transmesos, a banda de les institucions catalanes i estatals, als consolats d'aquests països europeus.

