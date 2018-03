Suspenen la Barcelona World Race per la «inestabilitat política» i la manca de pressupostos a Espanya

La Barcelona World Race queda suspesa, i no es realitzarà a la capital catalana el proper gener del 2019. Així ho ha informat la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB), després de la reunió que hi va haver amb l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç, el Port de Barcelona i la Fira, essencialment per la situació d'inestabilitat política que viu Catalunya durant els darrers mesos, i la manca de pressupostos del govern espanyol. D'això en deriva la dificultat d'aconseguir patrocinis estables."El clima d'indefinició institucional i de manca d'estabilitat política que viu el nostre país en aquest darrer any ha dificultat encara més aquesta comercialització", ha explicat la Fundació, que ha assegurat que la decisió es va prendre de "comú acord" entre tots els agents, davant de les "circumstàncies desfavorables" que envolten l'activitat esportiva.La Barcelona World Race és una regata que dona la volta al món a vela i que té sortida i arribada a Barcelona. Aquesta va ser considerada el 2016 com un esdeveniment d'Excepcional Interès Públic en els pressupostos generals de l'Estat, tot i que aquesta consideració no es va poder fer efectiva fins l'abril del 2017.A més, el fet que el govern espanyol encara no tingui pressupostos ha propiciat la demora de la comissió on s'han d'articular els patrocinis, un fet que altera el procés previst en el pla director de la regata, que veu problemes de finançament pel que fa al seu finançament.A això s'ha sumat la decisió del govern espanyol de fer més restrictives les desgravacions fiscals per a esdeveniments considerats d'especial interès públic. Un canvi de criteri que ha generat incertesa en el mercat dels patrocinis.La inestabilitat política de Catalunya ha dificultat encara més el tancament de contracte de patrocinis. Els principals agents potencials, destaca la FNOB, han manifestat la seva "desconfiança" en en "no poder estar segurs de comptar amb el recolzament institucional" necessari per garantir un esdeveniment esportiu d'aquestes dimensions. La situació, per tant, "no permet oferir les garanties" perquè els patrocinis que estan en fase de negociació o de preacord puguin acabar-se finalitzant correctament "sense incidències".Segons els organitzadors, doncs, la suspensió de la regata "no es deu a la falta d'interès" dels equips participants, ni dels patrocinadors, sinó de la manca de garanties i de terminis per concretar els patrocinis. Per això, han afirmat que ja treballen perquè l'edició del 2022-2023 sigui una realitat, sense les dificultats que hi ha hagut en l'actual.L'oposició municipal ha aprofitat per carregar contra l'alcaldessa, Ada Colau, per la suspensió de la Barcelona World Race. El líder d'ERC, Alfred Bosch, ho ha atribuït a la manca de projecte per Barcelona del govern municipal. "S'ha fet un altre pas en la desaparició dels esdeveniments internacionals a la ciutat", ha lamentat.En la mateixa línia s'ha manifestat el socialista Jaume Collboni, que era al govern municipal fins fa pocs mesos, i que s'ha queixat de la manca de lideratge municipal. "Colau dona un pas més per desmantellar la promoció econòmica internacional deixant perdre la Barcelona World Race", ha criticat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)