L'1 d'octubre, patrimoni compartit

Una mesa de les Cotxeres de Sants. Foto: Adrià Costa

"Per l'independentisme, el segle XXI comença l'1 d'octubre". La frase correspon a un alt dirigent sobiranista, que està destinat a assumir noves responsabilitats si es forma Govern. Gestat de forma clandestina, indetectable per als serveis d'intel·ligència espanyols i els cossos policials desplegats a Catalunya, el referèndum figura avui com el gran triomf del sobiranisme. L'exercici col·lectiu d'autoafirmació per defensar el dret a decidir el futur polític del país va deixar l'Estat en fals, obstinat com estava a respondre amb l'arma de la violència. De regust agredolç -per l'èxit organitzatiu i els cops de porra , punt de partida de l'estratègia repressora d'Espanya-, aquella jornada ha condicionat els darrers sis mesos de política catalana, els més convulsos des de la Transició.