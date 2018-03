Campanya de donacions per garantir la defensa del Govern a l'exili

Carles Puigdemont, durant el col·loqui a Ginebra Foto: ACN

El Govern a l'exili ha posat en marxa una campanya de donacions per tal de garantir la defensa jurídica i la seguretat de Carles Puigdemont i de la resta de membres de l'executiu que han marxat a l'estranger davant l'ofensiva judicial espanyola. S'ha posat en marxa aquest web , que "protegeix" les aportacions dels donants.Aquesta és la primera via de suport a l'exili, que fins al moment no ha requerit fons ni de la caixa de solidaritat, que es destina a fiances dels presos, ni de l'associació que dóna suport a familiars de presos i exiliats. La iniciativa arriba després que part del Govern desplaçat -Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín- hagi estat processat per rebel·lió.El president a l'exili, de fet, es troba en ple procés d'extradició a Alemanya, durant el qual previsiblement s'estarà a la presó de Neumünster

