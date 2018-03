El «via crucis» d'Inés Arrimadas des del 21-D

Sense discurs polític. Arrimadas només donant voltes al monotema com el bou enganxat a la nòria. No fa una exposició oberta de temes polítics en els seus discursos. Fins hi tot el primer discurs al parlament d'Elsa Artadi, la va superar amb escreix en els plantejaments polítics.

Una Arrimadas amb un discurs resumit en poques paraules: "Ja n'hi ha prou i s'ha de cosir". Fi de discurs.

S'ha de cosir, quan son els primers incendiaris i els primers defensors del 155. Només cal veure en Rivera amb la insistència que demanava la seva aplicació al Rajoy.

Humanitat cap i compostura menys. Cal veure repetit l'abraonament com feres a Rafel Ribó quan va dir que passat mig any el govern espanyol no ha donat cap informe sobre les queixes per l'1-O.

Per Cs aquest tema no interessa.