Campanya internacional de Varoufakis perquè Assange recuperi Internet

L'ambaixada d'Equador ha aïllat a @JulianAssange tallant-li l'accés a internet i prohibint-li les visites pel seu suport a Catalunya.



Brian Eno i @yanisvaroufakis han començat una recollida de signatures per donar-li suport.



Podeu signar aquí 👉🏼 https://t.co/UjJ7BB90L3 pic.twitter.com/YotLvLzNpf — Òmnium Cultural (@omnium) 29 de març de 2018

L'Equador ha deixat Julian Assange sense Twitter ni Internet per haver defensat el procés català . L'activista i fundador de WikiLeaks ja havia rebut una advertència de l'ambaixada equatoriana per les seves publicacions a Twitter contra la repressió de l'Estat i favorables als interessos del sobiranisme. Aquest dimecres, però, el govern del país sud-americà ha anat un pas més enllà i li ha tallat les comunicacions. Aquesta acció ha generat una onada de rebuig internacional, fins al punt que, aquest dijous, Yanis Varoufakis ha engegat una campanya per exigir que Assange recuperi internet.L'exministre de finances grec, juntament amb l'artista Brian Eno, han obert un portal web per recollir signatures i denunciar que Quito hagi aïllat l'activista. També posen sobre la taula "extraordinàries pressions" del govern espanyol com a única explicació per entendre els darrers moviments de l'Equador.Diverses entitats, com Òmnium Cultural, ja han donat suport a la campanya i han demanat que la gent s'hi sumi i aporti signatures.

