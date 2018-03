Domènech, sobre la relació entre JxCat i ERC: «Els uneix més el passat que el futur»

1- Vostè no accepta la premisa d'una democràcia: el resultat de les urnes s'ha de respectar. Els ciutadans vam votar tirar endavant la república i vostè com a dictador vocacional d'esquerres que és , vol saltar-se això i imposar un pas enrere que les nombroses manifestacions d'aquests dies deixen clar que no volem.

Els dicatdors sempre saben millor que nosaltres el que ens convé, i per això són així de paternalistes. Donen lliçons de moral,e stan per sobre del bé i el mal. Per això es permeten no escoltar el poble.



2- Vostès no podran fer cap pla de xoc, perquè no tenen diners per a fer-ho. És que no van escamentar amb la llei de pobresa energètica, ràpidament anulada pel TC? S'omplen la boca del que pensen fer, quan Colau no ha solucionat cap dels temes pendents a BCN. És fals que estigui fent més que Trias. La quantitat dedicada a polítiques socials és molt similar a la que Trias va pressupostar.

No tenen capacitat per treure diners d'allà on seria just: els impostos que paguen les grans empreses de l'Ibex35. Això si que és un frau! no arriben al 5% !!! Paguen un percentatge molt més baix que un treballador que tingui una nòmina de 1500 euros!

Això vostès no ho poden tocar. El que faran. serà tornar a pujar impostos a les classes mitjanes, que són qui acabem pagant la ineptitud sempre.



3- Vostè no representa Catalunya. Són socis d'un partit que no en té ni idea de que és Catalunya. Encara recordo a Iglesias dient allò de "es hora que los Sánchez y los Martínez recuperen su amor propio". Aquest babau no sap res de Catalunya. La majoria d'independentistes tenim Sánchez i martinez a la família! Som una societat mestissa. Orgullosament mestissa i respectuosa amb la diferència! Són ells qui no accepten, ni tan sols entenen, la diferència!

I vostè ens vol entregar a aquesta gent. Per pur interès electoral.



4- Ni PODEMOS ni cap partit que aspiri a governar Espanya, donarà MAI, ni llibertat ni més drets, ni més recursos a CAtalunya, ni en reconeixerà el dret a l'autodeterminació ni s'avindrà a pactar un referèndum.



La raó és simple. Si un partit, de bona fe, intetès fer-ho, immediatament perdria el suport de la resta d'Espanya, fent impossible arribar a la presidència. La mostra la té en la davallada de PODEMOS a tot l'estat, només per haver-se situat en una posició tèbiament comprensiva amb Catalunya. Ara ja se n'estan apartant, o quedaran reduïts a no res.



Vostè, com a historiador, no té disculpa. O és un pèssim historiador (a la fi, tenir una carrera no fa a ningú intel·ligent, i menys encara, bona persona), o és un gran manipulador (és a dir, mentider)



Ni oblit ni perdó, Domènech. Tampoc per a vostè (intentant rebentar el resultat de les eleccions), l'Alamany (la del xalet a la Cerdanya), ni Colau (els exiliats han de donar explicacions), ni Coscubiela aplaudit pel PPC'S.