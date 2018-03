L'advocat de Puigdemont té una «impressió molt sòlida» que Alemanya denegarà l'extradició

Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimecres que té una "impressió molt sòlida" que Alemanya denegarà l'extradició del president a l'exili. "[El cas Puigdemont] Pinta bé. La jutgessa alemanya li va demanar disculpes al president Puigdemont perquè no pot resoldre el cas ràpid ja qui hi ha la Setmana Santa pel mig", ha assegurat Alonso-Cuevillas en una entrevista a RAC1 "Tot és un despropòsit: des del punt de vista jurídic com des del punt de vista del sentit comú", ha destacat l'advocat, que també s'encarrega de la defensa de Josep Lluís Alay, l'alt càrrec detingut de la Diputació de Barcelona que anava amb ell a la furgoneta en el moment en què Puigdemont va ser interceptat per la policia espanyola."Les persones que acompanyaven [Puigdemont a Bèlgica] no han comès cap delicte. Alay li feia una mica d'assistent per la seva condició d'expert [en relacions internacionals]. No hi ha cap mena d'il·licitud. Alay no és cap persona perillosa i van fer una mena de desplegament, amb xou, per detenir-lo. El van detenir al pàrquing de l'Illa Diagonal. Quan li van prendre el mòbil, va veure com li treien un localitzador del cotxe", ha destacat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)