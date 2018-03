Cremen l'Ateneu de Sarrià i hi pinten símbols feixistes

us pugem algune imatges que he hem pogut treure. Fa mesos que estem denunciant atacas feixistes, i el perill que suposen. El feixisme avança si no se'l combat!! pic.twitter.com/hBnfSpFlis — Ateneu Sarrià (@APSarria) 29 de març de 2018

Atac a l'Ateneu Popular de Sarrià, a Barcelona, aquesta matinada. Aquest dijous han cremat i han pintat simbologia nazi i franquista a l'interior. Així ho ha denunciat el propi local a través del seu compte de Twitter. En un fil de piulades adjunten fotografies i atribueixen els fets a una acció feixista.De moment, però, la Guàrdia Urbana no va més enllà i remarca que, almenys el foc, s'ha produït per causes "desconegudes". Des de l'Ateneu de Sarrià expliquen que ja fa mesos que denuncien atacs feixistes a la seu i el gran perill que aquests suposen."Donada la gravetat dels fets, demanem una investigació rigorosa, de veritat, no pot ser que després de mesos d'atacs, no s'estigui fent res per aturar-los", denuncien públicament els coordinadors del local a Twitter.L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat l'incendi als Mossos d'Esquadra. El tinent d'alcalde Jaume Asens considera que es pot tractar d'un delicte d'odi ja que el local havia patit diversos atacs anteriorment sempre amb motivacions feixistes.

