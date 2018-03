Pérez-Reverte critica la internacionalització del procés i Sala-i-Martin el deixa en evidència

Washington Post, The Times, Le Monde, cuestionando la democracia española. Más que el problema catalán, lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 28 de març de 2018

Los grandes medios del mundo cuestionan la democracia española y don Arturo le da las culpas al gobierno español por no manipularlos tal como manipula los medios españoles. Ni se le pasa por la cabeza que los medios internacionales tengan razón! #UnPocoDeAutocríticaNoIríaMal https://t.co/o77zFrQWEf — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 28 de març de 2018

La premsa internacional ha agafat protagonisme en els darrers dies: escriptors internacionals exigint l'alliberament dels presos polítics a Le Monde o el The New York Times fent un toc d'atenció a Alemanya i Espanya pel cas de Puigdemont . Aquest escenari ha generat cert malestar en alguns sectors de l'unionisme. És el cas, entre d'altres, d'Arturo Pérez-Reverte.L'escriptor va fer aquest dimecres una piulada que se li va acabar girant en contra. En una contundent publicació, critica el govern espanyol i titlla l'equip de l'executiu central d'"ineptes" per permetre que l'independentisme tiri endavant sense problemes una "campanya de desprestigi" contra l'Estat.Pérez-Reverte en cap cas posa sobre la taula la possibilitat que la premsa internacional estigui fent una anàlisi objectiva dels fets i, precisament, aquest ha estat el factor que l'economista Xavier Sala-i-Martin li ha retret. També a través de Twitter, en una piulada que ja porta acumulats milers de retuits, li recomana a l'escriptor que tingui "una mica més d'autocrítica" i critica que culpi el govern espanyol de "no manipular tant" els mitjans estrangers "com ho fa amb la premsa espanyola".

