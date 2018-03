Wolfgang Schomburg, el «Messi» del dret penal a Alemanya per defensar Puigdemont

La presó de Neumünster Foto: ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apostat fort en al seva defensa a Alemanya. Després que el tribunal d'instrucció de la localitat de Neusmünter hagi decidit mantenir-lo empresonat de forma preventiva fins que es resolgui la seva entrega en virtut de l'euroordre emesa des d'Espanya, el líder independentista s'ha conjurat amb un pes pesant de l'advocacia penal del país germànic. El reconegut i poc accessible Wolfgang Schomburg abanderarà, des d'Alemanya, la defensa del cas Puigdemont, i ja ha anunciat que instarà el govern de Berlín perquè no autoritzi l'extradició . A més, si el jutge decideix no posar-lo en llibertat, portarà el cas al Tribunal Constitucional.Puigdemont, doncs, ha apostat fort pel cavall guanyador. Schomburg és, actualment, un dels més alts experts en la matèria que afecta el president català i, per la seva llarga experiència, una de les persones que millor coneix la justícia alemanya. De fet, una de les preguntes que suscita l'anunci és com ha aconseguit el polític català que Schomburg hagi accedit a portar-li la defensa. El ventall de casos que tutela l'advocat alemany és, avui dia, exclusiu i guanyador. Bones expectatives, doncs, per a Carles Puigdemont.Schomburg (Berlin, 1948) despunta a Alemanya com un dels especialistes en dret penal internacional, transnacional, drets humans i cooperació. Tot això, a més, tractat des de diferents fronts, ja que abans de dedicar-se a l'advocacia també ha entomat càrrecs importants com a jutge i fiscal.De fet, va ser el primer jutge alemany al Tribunal Penal Internacional per la ex Iugoslàvia i per Ruanda, i del 1995 al 2000 va ser jutge del Tribunal Federal de Justícia de Karlsruhe. Aquest és el tribunal suprem del país en matèria de jurisdicció ordinària, i l'última instància jurídica per a procediments civils i penals, per sobre de les audiències provincials. Fent un símil amb l'estat espanyol, Schomburg va ser jutge de l'alt tribunal, de la mateixa manera que Pablo Llarena del Tribunal Suprem.La carrera del lletrat alemany, però, va donar un gir a partir del 2009, quan va tornar a la pràctica privada com a advocat, mediador i assessor en dret penal internacional. A partir d'aquí, el limitat ventall de casos que ha portat han estat garantia d'èxit.Més enllà de la seva trajectòria jurídica, Schomburg és, també, una persona reconeguda en acte de servei a Alemanya. El 2008 va ser condecorat amb la Gran Creu del Mèrit de la República Federal d'Alemanya (Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland), que s'entrega des de la presidència del país. Aquesta és l'única condecoració que es dona al país germànic i, per tant, la màxima expressió de reconeixement. S'atorga només a aquelles persones que destaquen pels seus èxits en l'àrea política, econòmica, cultural, intel·lectual o en el treball voluntari.En l'àmbit acadèmic, l'advocat alemany de Puigdemont és, des del 1991, examinador de la Junta d'Exàmens de Lleis de Berlín, d'on també va ser president, i professor de la Facultat de Dret de la Freie Universität Berlin. Des del 1993, a més, és professor de l'Acadèmia Alemanya de Jutges, l'Acadèmia Alemanya de Policia i l'Acadèmia de Dret Europea, i ha destacat per ser un dels ponents de referència en seminaris de dret penal internacional en nom del Consell d'Europa, la Unió Europea i l'American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative (ABA-CEELI) en missions als Estats Units, Geòrgia, Moldàvia, Bòsnia i Hercegovina, França, Croàcia, Rússia i Ucraïna.El seu currículum, però, no acaba aquí. Schomburg és membre de l'Associació Internacional de Dret Penal (AIDP) i ha exercit com a ponent de diferents conferències a Friburg, Helsinki, Rio de Janeiro, Utrecht, Berlín i Pequín. Per altra banda, també és membre del Consell de l'Administració de l'AIDP, de l'Institut Max Planck de Dret Penal Internacional i Estranger, i de l'Acadèmia de Dret Europea (ERA) de Trier, a Alemanya. Com a professor, ha estat autor de més de cent publicacions, principalment d'assumptes vinculats a l'àmbit penal. Entre aquestes, les més destacades són Cooperació Internacional en Assumptes Criminals, i Leitfaden für die Praxis: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)