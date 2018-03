La majoria d'alemanys rebutja l'extradició de Puigdemont

L'extradició de Puigdemont amenaça en convertir-se en qüestió d'estat a Alemanya. No en va, la majoria d'alemanys la rebutgen segons una enquesta encarregada pel diari Die Welt , el tercer més llegit al país germànic.Concretament, un 51% dels enquestats rebutgen l'extradició del president a l'exili a Espanya. Només un 35% dona suport a la mesura mentre que un 14% es manté indiferent. El sondeig l'ha encarregat el diari a l'institut d'estudis Civey.Els màxims detractors de l'extradició de Puigdemont se situen als extrems de l'arc parlamentari alemany: la rebutgen un 71% dels partidaris de Die Linkie (el partit postcomunista) i un 66% de l'ultra Alternativa per Alemanya.Entre els votants dels Verds el 49% s’oposen a l’extradició mentre que ho fan el 46% de l’SPD social-demòcrata. Més dividits estan els votants de l’FPD liberal (44% en contra i 40% a favor) mentre que en el cas de la CDU, de la cancellera Merkel, és l’únic partit amb més votants partidaris d’entregar Puigdemont a Espanya (51%).Més detalls de l'enquesta a la notícia publicada per Die Welt

