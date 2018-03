El «Diari de Sabadell» publica el seu darrer número

La impressió del Diari de Sabadell Foto: Juanma Peláez

El Diari de Sabadell diu avui adéu, però només per una setmana. Avui surt al carrer la darrera edició sota la propietat de Vallesana de Publicacions, i no serà fins el 10 d'abril que el rotatiu tornarà al carrer, un cop l'ha adquirit Novapress Edicions, liderada pels sabadellencs Marc Basté i Leo Torrecilla.Segons detalla el diari, l'objectiu inicial és mantenir les tres publicacions setmanals de dimarts, dijous i dissabte a partir del 10 d'abril, tot i que la intenció dels nous propietaris és publicar cinc cops per setmana en un futur. De la mateixa manera, i segons s'explica en el rotatiu, també es redefinirà el disseny més endavant, de cara a l'estiu.Pel seu cantó, els encara treballadors del diari signen un manifest en què Vallesana de Publicacions ha acomiadat a tots els treballadors, un total de 18, amb data de 31 de març, motiu pel qual no consideren que es doni la "continuïtat". Així, destaquen que el nou Diari de Sabadell serà un producte diferents, que es desenvoluparà en un altre local, després de la venda de la redacció del carrer Sant Quirze."Després d'un llarg i dolorós procés ple d'incerteses, ens alegrem que la ciutat no perdi el seu diari i desitgem molta sort al nou equip", expressen el manifest, on també recalquen el seu compromís amb el projecte "fins l'últim moment" i "amb la màxima professionalitat".

