La portada de «The National» envia un missatge a Espanya sobre Clara Ponsatí

Tomorrow's front page: 'You can't have our Clara!' Scotland sends a message to Spain on day of incredible support for Catalan academic with nearly £200k in legal fees raised 😀👍🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/XhQcOJv1jX — The National (@ScotNational) March 28, 2018

La consellera d'Ensenyament a l'exili, Clara Ponsatí, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, sota fiança. Així ho ha decidit el jutge d'Edimburg, després que aquest dimecres al matí la dirigent independentista ja s'hagi lliurat a la policia escocesa i hagi declarat, acompanyada pel seu advocat internacional, Aamer Anwar, també rector de la Universitat de Glasgow. El jutge li imposa com a mesura cautelar la retirada del passaport.Ponsatí gaudeix d'una gran reputació a Escòcia -és catedràtica a la Universitat de Saint Andrews- i tant a l'entrada com a la sortida del jutjat on ha declarat s'hi ha concentrat gent per donar-li suport. Una mostra més d'aquest prestigi de Ponsatí apareix en majúscules a la portada del diari escocès The National, que ha enviat un missatge a Espanya: "No podeu tenir la nostra Clara", amb una fotografia de l'exconsellera d'Ensenyament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)