L'Equador incomunica Assange per haver defensat el procés català

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en una imatge recent Foto: ACN

L'Equador deixa Julian Assange sense Twitter per haver defensat el procés català. L'activista i fundador de WikiLeaks ja havia rebut una advertència de l'ambaixada equatoriana a Twitter per les seves publicacions contra la repressió de l'Estat i favorables als interessos del sobiranisme. Aquest dimecres, però, el govern del país sud-americà ha anat un pas més enllà i li ha tallat les comunicacions.L'ambaixada ha emès un comunicat en què detalla que l'executiu ha aïllat Assange, vetant-lo de l'ús de tots aquells dispositius que li permetien "comunicar-se amb l'exterior". Ho justifiquen per l'incompliment de l'activista "del compromís escrit que va assumir amb el govern de l'Equador el desembre del 2017, pel qual se l'obligava a no emetre missatges que suposessin una ingerència en relació amb altres Estats".Quito defensa que les "ingerències" d'Assange significaven, constantment, bastons a les rodes en la política exterior del país. El fundador de Wikileaks s'havia implicat plenament en la difusió internacional de les imatges de la brutalitat policial exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la celebració del referèndum de l'1-O.

