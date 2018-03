Vox demana a Llarena que també processi Mas i Lloveras per rebel·lió

Artur Mas, Neus Lloveras, Carles Puigdemont i Marta Rovira a la manifestació de Brussel·les Foto: ACN

Vox demana al jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena que afegeixi Artur Mas i Neus Lloveras en el llistat de líders sobiranistes processats pel delicte de rebl·lió. El partit d'ultradreta, que exerceix d'acusació popular en la causa contra el procés català, considera que l'expresident de la Generalitat i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència van tenir un paper "essencial" en el disseny del full de ruta independentista.En la interlocutòria de processament, Llarena va assenyalar directament 13 líders independentistes , entre ells Puigdemont, Junqueras, Sànchez, Cuixart i els cinc nous empresonats , però va deixar fora de la llista Mas, Lloveras i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal.Vox, en aquesta línia, ha interposat aquest dimecres un recurs de forma contra el text del magistrat del Suprem i, segons informen els serveis jurídics de la formació, portaran a terme "totes les accions que siguin possibles per evitar la impunitat de qualsevol dels responsables penals".L'organització ultradretana assenyala Mas com el "promotor principal de tot el procés" i assegura que, tot i deixar la presidència, va continuar "dirigint-lo i impulsant-lo" fins a la declaració d'independència del passat 27 d'octubre. Pel que fa a Lloveras, consideren que no pot deslliurar-se del judici perquè se'n va encarregar de posar els ajuntaments "al servei dels afins de l'organització delictiva" del referèndum de l'1-O.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)