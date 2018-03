La causa general fa via

Fa dies que ho expliquem perquè, agradi o no, el periodisme té la missió de fer saber al lector més que no pas de fer-lo creure en una o altra causa: la desorientació a les files independentistes és gran i un cert desànim s'escampa entre les bases mentre l'Estat i els seus braços polítics i mediàtics segueixen la seva actuació implacable en tots els fronts malgrat la voluntat ciutadana. Ahir ho vam comprovar amb la detenció de dos mossos i un historiador membre del gabinet que acompanyaven Carles Puigdemont en el seu periple pel nord d'Europa, en el càstig d'Equador a Julian Assange atenent a la pressió espanyola, en la denúncia contra l'alcaldessa de Girona , Marta Madrenas, per haver fet un discurs diumenge, en la bronca contra el Síndic al Parlament, i fins i tot amb un informe de la Guàrdia Civil sobre la "terrible" violència ciutadana l'1-O inventant-se un poble, Sant Esteve de les Roures.Un altre punt d'atac aquests dies és TV3, que ja es presenta com un element més d'un engranatge de rebel·lió. Ja no cal només tancar-la, sinó perseguir-ne els seus responsables, que serien coautors del "cop d'estat". Els experts i els periodistes no ho veuen igual i la cadena es prepara per donar resposta. Tot s'hi val contra el procés. Els silencis -llevat d'honroses excepcions, com la del funcionari d'Estremera - a l'opinió pública i publicada espanyola ho posen fàcil. Llegiu el reportatge d'i l'opinió d'La repressió és més viva i intensa que mai mentre a l'exterior es resolen els casos d'alguns exiliats (ahir va quedar lliure amb fiança Clara Ponsatí ) i la política no sembla encara en el temps de les solucions malgrat que fins i tot Pablo Llarena n'era partidari . Al Parlament ahir hi va haver acords contra la repressió entre independentistes i comuns, però sobre la investidura res clar. ERC està a l'espera i també a la defensiva, la CUP enrocada amb Puigdemont o res, i a Junts per Catalunya hi ha opinions per tots els gustos mentre s'esquiven moviments irreversibles: des de Puigdemont i eleccions quan Madrid ho tombi a Puigdemont i República a Sànchez, Turull o un candidat "net" dels escons del PDECat. Reconèixer el president a l'exili no vol dir, per ara, necessàriament investir-lo. Els propers dies seran clau. Sobre el debat al Parlament llegiu la crònica d'



Reset de Setmana Santa. Espero que aquests dies de Setmana Santa que ens venen pugueu descansar una mica, esbargir-vos i deixar els maldecaps de banda. "El despertador" tornarà el dimarts i ho farem, com sempre, amb una cançó, si pot ser relacionada amb l'actualitat. Envieu els vostres suggeriments a [email protected]





Vist i llegit



TV3 va emetre dimarts a la nit el documental Dins el mateix vaixell, un treball de producció catalana que presenta la situació econòmica mundial actual i aborda l'efecte que tenen qüestions com la globalització, la distribució de la riquesa i el treball i l'explotació dels recursos del planeta. Economistes, historiadors i persones del carrer exposen reptes i possibles solucions als problemes, com ara la renda mínima garantida, que els efectes del 155 han llastrat a Catalunya. El podeu veure aquí.





El passadís



El front internacional és de vital importància per a l'independentisme. L'Associació Catalana pels Drets Civils, on hi ha les famílies dels presos, prepara una acció que es pretén que sigui potent per les properes setmanes. Volen enviar desenes de milers de cartes a cinc presidents de governs de la Unió Europea per denunciar la situació dels presos polítics i el context de retallada de drets en el marc de l'ofensiva contra el procés independentista. Els destinataris seran el francès Emmanuel Macron i l'alemanya Angela Merkel, a més dels caps d'estat d'Irlanda, Portugal i Finlàndia, països que per la seva història, proximitat i tradició política es valora que poden ser sensibles al cas català.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 2004 es duia a terme la cinquena i més important de les ampliacions de l'OTAN, l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, l'ens supranacional de defensa que lideren els Estats Units i que en l'actualitat formen 28 estats, entre ells Espanya. L'ampliació era important perquè s'hi sumaven països que havien estat al bloc de l'Est. En concret, Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia, Lituània i Romania. El 1999 ja s'hi havien sumat Hongria, Polònia i la República Txeca, i el 2009 ho farien els darrers, Croàcia i Albània. La majoria d'aquests països formava part del Pacte de Varsòvia, que es va dissoldre el 1991 després de la desaparició de l'URSS. Aquí un recull de desfilades d'exèrcits rojos. Us cansareu de veure tancs, coets i membres de la nomenklatura.





L'aniversari



El 29 de març de l'any 1943 va nàixer al comtat de Surrey, a la vora de Londres, John Major, que va ser primer ministre conservador del Regne Unit entre 1990 i 1997. Va succeir la carismàtica Margaret Thatcher, també tory, i va matisar el seu euroescepticisme, apareixent com una rara avis en la política britànica que el va enfrontar a dirigents del seu partit. Va obrir converses amb el Sinn Féin per a la pacificació d'Irlanda del Nord. Va ser derrotat a les urnes pel laborista Tony Blair. Major no ha canviat de posició i va carregar contra els partidaris del Brexit i critica sovint Theresa May. Aquí lamentava l'error històric de la sortida del seu país de la UE, que, com dèiem, avui comença formalment.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



