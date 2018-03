L'advocat de Puigdemont demana a Merkel que rebutgi les extradicions polítiques

Ell tenia la residència a Bèlgica i per uns dies va anar a fer conferencies a altres paisos europeus. Estava ben localitzat com una persona pública que no s'amagava de ningú. De fugitiu no en tenia cap traça.

Una vegada va veure que Llarena activa l'euro-ordre, torna cap a Bèlgica per posar-se a les mans de la justícia belga com sempre va repetir que estava a la seva disposició. On és l'afany fugitiu de Puigdemont? Tal vegada no s'hagués posat en mans de la justícia belga?

Quin relat fal·laç estan muntant com el que "el fugitivo ha sido cazado"

No senyors, al president l'agafen en una principal via de comunicació i no pas en un camí de carro amagat a les muntanyes.

I perquè no podia retornar a Bèlgica si hi tenia la residència i ben localitzada per la justícia belga?

Serà que Pugdemont no pot retornar a Bèlgica perquè en aquest país no hi ha justícia.

I no pot un ser humà retornar al país on creu que seran més ben respectats els reus drets?

Van anar els alemanys a la cacera de bruixes?

El retenen per risc de fuga cap on?

El portaran els alemanys a la frontera belga si ho demana Puigdemont i el lliuraran a la policia belga com a ciutadà europeu que residia a Bélgica? En aquest cas on hi hauria el risc de fugida?

L'Europa dels pobles no existeix, no hi hauria 27 justícies sinó una sola amb Dret universal.