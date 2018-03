Un eurodiputat alemany: «Puigdemont és un exemple clàssic de perseguit polític»

Nova veu internacional que es posiciona clarament en contra de la detenció de Carles Puigdemont i el setge judicial de l'Estat contra l'independentisme. És el cas de l'europarlamentari alemany Bernd Lucke, qui considera que el president de la Generalitat és un "exemple clàssic" de "perseguit polític".El polític euroescèptic és molt contundent amb la nova de Puigdemont, tancat a presó sota custòdia policial a Alemanya. "És vergonyós que estigui assegut en una cel·la com un vulgar criminal", remarca. Per això, ha reclamat el seu alliberament mentre duri el procés judicial sobre la petició d'extradició tramitada pel Tribunal Suprem.Lucke detalla que el cap de l'executiu català exiliat se sent "ben tractat" a la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, on és considerat un pres més, sense cap tracte especial, i viu amb "tranquil·litat" i "confiança" en la justícia. L'eurodiputat, un dels membres fundadors del partit d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD), ha visitat durant una hora i mitja el president català a la presó.Segons ha concretat, Puigdemont confia en un veredicte "just" de la justícia alemanya sobre l'euroordre dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i ja compta amb passar dos mesos a la presó. "No vol cedir en la seva lluita a favor dels drets dels catalans i vol poder representar els interessos del seu poble amb dignitat i responsabilitat", ha assegurat.

