Una vintena d'entitats juvenils reclamen un «front democràtic» per aturar la repressió de l'Estat

Roda de premsa d'entitats juvenils a favor d'un front democràtic Foto: Universitats per la República

Pots llegir el manifest complet i les entitats adherides aquí:

👇👇👇 pic.twitter.com/z7NkSS4oW5 — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) March 28, 2018

Una vintena d'entitats i associacions juvenils de Catalunya han mostrat aquest dimecres el seu rebuig a l'actuació de l'estat espanyol i al què consideren ''l'arbitrarietat'' del seu sistema judicial i reclamen la formació d'un ''front democràtic transversal obert a tothom'' per defensar la democràcia i les llibertats.Amb el manifest ''Davant la repressió sense límits, teixim resposta juvenil'', les entitats han denunciat ''l'extrema gravetat'' de la repressió de l'estat ''desfermada contra el poble de Catalunya''. Qualifiquen també de ''ficció'' les interlocutòries del jutge Llarena, i consideren que s'han fet per justificar l'ofensiva judicial. Associacions i entitats exigeixen la posada en llibertats dels ''presos polítics'' i el retorn dels ''exiliats''.També demanen el reconeixement de la legitimitat del Govern de la Generalitat com a institució pròpia i legítima, i reclamen la unitat d'acció ''anti-repressiva'' entre totes les forces republicanes.Paral·lelament, també animen als joves d'estar ''atents'' a les diferents accions que es puguin convocar en defensa dels drets fonamentals. Han expressat a més, la voluntat de coordinar-se amb teixir una resposta juvenil àmplia, inclusiva i alhora contundent, des de la cultura de la pau i la no violència, en defensa dels drets civils i democràtics.Els signants del manifest, entre els quals destaquen l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya, el Consell de Joventut de Barcelona, el Consell d’Estudiants Universitaris de Catalunya o el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya obren la proposta a totes les entitats que s'hi vulguin sumar.

