VÍDEO Doble pífia d'una diputada de Cs en plena picabaralla amb Ernest Maragall

-Lorena Roldán (C's): "Tenemos más escaños de los que ERC ha tenido nunca". -Maragall: "ERC obtuvo 56/85 en 1932" -"De verdad que se tiene usted que remontar a antes de la democracia y la dictadura". Cuando compras el discurso de la FAES la 2ª República te parece una dictadura. pic.twitter.com/KBzTbm10DX — Kasper Juul🎗️ (@KasperJuul_0) March 28, 2018

La diputada de Ciutadans Lorena Roldán s'ha equivocat per partida doble durant el debat d'aquest dimecres al Parlament. Durant la seva intervenció, la diputada nacionalista ha assegurat que el seu partit "té més diputats que els que ERC ha tingut mai". Això no és cert, i així li ho ha recordat el diputat d'ERC Ernest Maragall, que ha posat sobre la taula els 56 escons republicans de 1932, durant la República.Roldán no s'ha quedat satisfeta amb la resposta i ha demanat la paraula per al·lusions. La diputat li ha criticat a Maragall que, per criticar-la, s'hagi de remuntar "a abans de la democràcia i de la dictadura". A Espanya, abans de la dictadura feixista, ja hi havia una democràcia.

