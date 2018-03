Forcadell demana la llibertat al Suprem perquè no pensa fugir ni seguir en política

Carme Forcadell, amb Marta Rovira en un acte de campanya. Foto: ACN

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha tornat a assegurar que la declaració d'independència del 27 d'octubre no tenia valor jurídic, sinó simplement polític, i pretenia forçar el govern espanyol a negociar. Ho diu en el seu recurs d'apel·lació presentat davant la sala segona del Suprem contra la interlocutòria de presó que va dictar el magistrat Pablo Llarena divendres passat. Forcadell diu que no va cometre cap delicte de rebel·lió, com a màxim el de desobediència, com els seus companys sobiranistes de la mesa de la cambra, i que no té cap intenció de fugir ni de seguir en política activa.

