Els alemanys de Catalunya diuen «nein» a Rajoy

Foto: Daniel Wunsch

Thomas Spieker. Foto: T. Spieker

La petició d'extradició del president Carles Puigdemont a Alemanya, on es troba sota custòdia policial, ha suposat un salt en el procés. Mai s'havia arribat tan lluny en la internacionalització del conflicte: la justícia de la República Federal haurà de decidir si lliura el president català a les autoritats espanyoles . Ara, la situació política a Catalunya és en mans germàniques.El 6 de març passat, el president del Parlament, Roger Torrent, va ser esbroncat en un acte al Círculo Ecuestre organitzat pel Cercle de Directius de Parla Alemanya. Un dels presents, Karl Jacobi, va demanar que els dirigents sobiranistes fossin empresonats. Després de la retenció de Puigdemont, com ho viuen els "nostres" alemanys?ha demanat la seva opinió a quatre ciutadans alemanys que viuen a Catalunya.Hans-Peter Trauschke és un petit empresari que va arribar per primer cop a Catalunya el 1971. De la Baixa Saxònia, Trauschke es va donar a conèixer pel contundent rebuig a l'incident al Círculo Ecuestre, en què va demanar la presó per als dirigents sobiranistes. Trauschke va fer un tuit en què va condemnar aquesta intervenció. En declaracions a, explica que "Carles Puigdemont afronta el que és un procediment normal a Alemanya, amb totes les garanties. No està empresonat, com s'ha dit, sinó sota custòdia policial". Assegura que "la decisió que finalment s'adopti serà judicial. No hi haurà trucades de membres de l'executiu a cap jutge o fiscal. A Alemanya, a diferència d'Espanya, hi ha separació de poders".Què creu que passarà? Hi haurà extradició? Trauschke no vol especular: "No soc jurista. El que sí que sabem és que el cas s'estudiarà exhaustivament. I potser s'allargui més del que sembla". Aquest alemany de la Baixa Saxònia assenyala alguns aspectes que poden embolicar l'assumpte: "La intervenció de serveis secrets estrangers dins d'Alemanya podria comportar controvèrsia. Com també crida l'atenció que la fiscalia espanyola vulgui investigar les quatre persones que acompanyaven Puigdemont per presumptes delictes fora del seu àmbit jurisdiccional".Trauschke és un home d'idees moderades, que va militar durant un temps a la CDU d'Angela Merkel i, fins i tot, va ser candidat a unes eleccions locals. Sobre el conflicte a Catalunya, no es vol pronunciar. Tan sols diu: "L'Estat no pot menystenir més de dos milions de catalans. Al final, només hi ha una sortida a un conflicte així, que és seure a taula i dialogar. Només hi ha una sortida, i és política".Daniel Wunsch és un maquetista d'Augsburg (Baviera) que va créixer a Berlín i viu a Catalunya des de fa vint anys. Explica aque la història d'Alemanya li ha fet sentir reticències davant tot moviment amb banderes, "sigui alemanya, catalana o espanyola". Davant el procés, assegura que sempre ha pensat el mateix: "Malgrat les raons que tingui el sobiranisme, Espanya mai permetrà la independència". Wunsch creu que "el problema de l'independentisme és que li falta base de suport". "No em refereixo només a tenir més del 50% dels vots. Per obtenir suport internacional, caldria un suport molt més ampli, i del 80% si es volgués assolir sense violència", afegeix.Wunsch reconeix que va passar angoixa la tardor passada: "Vaig treure diner del banc després que la portaveu de la CUP parlés de corralito, i em vaig preparar per fugir. De cop, vaig veure que no es podia argumentar amb molta gent: tot era blanc o negre". Segons ell, "els dos costats enfrontats ho han fet de la pitjor manera possible. És un fracàs total de la política". Molt crític amb el sobiranisme, creu que "la mala gestió dels seus dirigents ha posat Catalunya en mans de Madrid".Aquest bavarès adverteix que "Catalunya pot acabar amb menys llibertats que abans i encara ens ho vendran com un gran èxit. Algun dia hi haurà una amnistia, que se celebrarà com un gran triomf. Però la realitat és que gràcies al procés, s'ha perdut l'impuls que va suposar el 15-M i passarem uns anys veient com la dreta rància competeix amb la dreta rància".Sobre l'extradició, diu que així "no es guanyen simpaties". "Suposo que intentaran guanyar temps i prendre la decisió quan tothom estigui pendent d'alres coses, per exemple, el Mundial", resol. Assenyala un fet positiu dels esdeveniments: "Ara ja hi ha molta gent que sap què és Catalunya".Emprenedor jubilat, Arnold Haupt, originari de Berlín oriental, viu a la Costa Brava i porta dècades a Catalunya. "Quan vaig arribar, els anys setanta, encara en ple franquisme, no sabia res de Catalunya. Per un alemany no és fàcil: som una nació jove i no hi ha tantes diferències lingüístiques o d'identitat com a Espanya", explica. "Però viure aquí m'ha 'convertit'", admet.Haupt creu que la decisió que adopti la justícia alemanya respondrà a criteris jurídics: "A Alemanya no hi ha aquesta barreja entre govern i jutges". Assenyala que en els darrers temps, l'opinió pública alemanya ha virat respecte a la situació a Catalunya: "Ho estem veient aquests dies a la premsa, on rotatius molt importants s'estan pronunciant en contra de l'extradició, com el Suddeutsche Zeitung, que té molt de pes, o el Der Spiegel". Per Haupt, "l'actitud del govern espanyol està sent molt criticada. A molts alemanys no els agrada Rajoy". Un corrent d'opinió que coincideix amb l'enquesta feta pública pel diari Die Welt. Thomas Spieker, empresari, periodista i articulista al Diari de Girona, no amaga la seva simpatia pel procés. Ha coproduït la darrera pel·lícula de Ventura Pons. En un català perfecte -"és l'obligació de tota persona que viu en un lloc"-, aquest alemany de Renània del Nord-Westfàlia confia que "la solució que s'adopti al final sigui la més justa", convençut que Angela Merkel no podrà intervenir sobre els tribunals.Té molt clar el que li agradaria: "Que la justícia espanyola deixi clares les coses a Espanya". Molt crític amb l'executiu de Rajoy, creu que "l'estat espanyol no pot utilitzar el fet de ser membre de la UE per pressionar quatre països europeus". Spieker és optimista: "Mai Catalunya ha estat tan a prop de guanyar. A Madrid se'n duran una sorpresa. Creien que trobarien més suports dels que rebran".

