Open Arms estudia comprar un altre vaixell després dels problemes amb la justícia italiana

Membres de l'ONG en una acció de salvament Foto: Proactiva Open Arms

L'ONG Proactiva Open Arms està estudiant comprar un vaixell per continuar amb la seva tasca de salvament de refugiats al Mediterrani, després que la justícia italiana els l'hagi retingut el seu al port italià de Pozzallo . Per això, durant els propers dies buscaran embarcacions per comprar, i que pagaran gràcies als suports que reben. Probablement es tractarà d'un vaixell que està actiu i que estaria preparat per salpar.El buc retingut a Sicília, l'Open Arms, va ser una donació i va requerir d'una important inversió per engegar-lo. Per això, es va iniciar una campanya de micromecenatge. Ara, però, es preveu que puguin servir les donacions que reben, que usen també per a les despeses legals i per mantenir la tripulació que és a Itàlia.L'organització té actualment un altre vaixell, el veler Astral, fruit d'una cessió a l'estiu de 2016 i que es dedica sobretot a fer campanyes de sensibilització, però que també està "llest i preparat" per si necessita sortir. Anteriorment van llogar el Golfo Azzurro, un vaixell que van usar des de gener a agost de l'any passat.L'Open Arms porta bloquejat a Pozzallo des del 18 de març, quan va ser retingut a petició de la Fiscalia, i aquest dimarts el jutge d'instrucció de Catània, Nunzio Sarpietro, va acceptar que es mantingués blocat, ja que subsistia el delicte d'immigració clandestina. Davant d'aquest fet, però, l'entitat de Badalona ha alertat que les persones segueixen sortint de països com Líbia i fugint de conflictes, i que segueixen necessitant de l'ajuda de les ONG per salvar-los.

