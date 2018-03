L'Escola Judicial denuncia «l'assetjament» contra la seva directora, esposa de Llarena

Comunicado del Claustro de profesores de la Escuela Judicial. pic.twitter.com/lHqddcf36P — Escuela Judicial (@Esc_Judicial) 28 de març de 2018

El claustre de professors de l'Escola Judicial, per on passen tots els jutges de l'estat espanyol abans de poder exercir, ha emès un comunicat en suport a la seva directora, Gema Espinosa Conde, en què lamenta la situació de "coacció, intimidació i assetjament" que està rebent per part de certs cercles independentistes. El motiu principal és que Espinosa és la dona del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la macrocausa judicial contra l'independentisme."Reconeixent la importància de la llibertat d'expressió en un estat de dret, rebutgem rotundament totes les accions i actuacions que comporten una manifesta coacció, intimidació i assetjament envers la directora i la seva família", han destacat. Aquestes accions, afirmen, poden comportar "responsabilitats penals" i, més enllà d'aquí, "atempten contra l'exercici dels seus drets i les funcions que té encomanades a l'Escola Judicial".Aquesta institució també recorda que Espinosa forma part del projecte des del 2006 i que n'ocupa la direcció des del 2013. Durant tot aquest temps, ha treballat per la seva integració en la societat catalana i barcelonina, i té el reconeixement de totes les escoles de l'entorn europeu, iberoamericà i euro-àrab, "així com el d'altres institucions i òrgans".

