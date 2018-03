Escriptors internacionals exigeixen l'alliberament dels presos polítics

4 mesos sense els Jordis Foto: Adrià Costa

"Nosaltres, ciutadans d'Europa, exigim l'alliberament immediat dels ciutadans catalans empresonats per les seves conviccions polítiques". Amb aquesta contundència s'expressen els reconeguts escriptors Erri de Luca, Jean-Marie Laclavetine, Daniel Pennac i Roberto Saviano sobre els presos polítics en un article a Le Monde. Recorden que se'ls acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons, "però no tenien ni una sola pedra a la mà".Els prestigiosos escriptors eviten posicionar-se sobre la independència de Catalunya, però refermen el seu compromís en "defensar els ciutadans europeus empresonats per la fidelitat a les seves paraules". És per això que demanen l'alliberament dels presos i la retirada dels càrrecs que se'ls imputen. "Ens sentim responsables del dret a la llibertat d'expressió", reivindiquen.Expliquen també que Catalunya és una terra d'Europa. "El laboratori de la democràcia europeu ha de rebutjar la detenció de representants elegits per la voluntat popular i l'amenaça d'un càstig exemplar per les seves idees polítiques", afirmen, i afegeixen que "la repressió de les minories no ha de tenir espai en el nostre espai comú". "Les opinions i les creences es discuteixen, no es posen a la presó", conclouen.

