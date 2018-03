Jutges degans de l'Estat se solidaritzen amb Llarena

Un total de 27 jutges degans de tot l'Estat s'han solidaritzat amb el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena i la seva família, així com amb la resta de jutges i magistrats que treballen a Catalunya. Així mateix, recorden que "la separació de poders i la independència del poder judicial són la base de l'estat democràtic".Els signants també subscriuen els comunicats del Consell General del Poder Judicial, les associacions de jutge i els professors de l'Escola Judicial en un sentit similar. Els 27 signants procedeixen de 12 comunitats autònomes més Melilla, però no n'hi ha cap de Catalunya.Per altra banda, l'Associació Sindical de Jutges Portuguesos també ha expressat la seva solidaritat "institucional i personal" amb els jutges que treballen a Catalunya i "s'uneix a les preocupacions expressades per les associacions judicials per les "pressions" rebudes pels seus col·legues catalans.En un comunicat, afirma que els jutges tenen com a funció "aplicar de forma objectiva, exempta i imparcial la Constitució i la llei que existeixen, i no les que els destinataris de les decisions eventualment voldrien que existissin". Per això, considera "intolerable en democràcia" i "objecte de profund i unànime repudi" les "pressions" sobre jutges i magistrats, i demana que respectin la posició i paper de la justícia, ja que això és "essencial per a l'estabilitat democràtica de la península Ibèrica i tot Europa".

