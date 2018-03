El Síndic revela que l'Estat va comprometre's davant d'Europa a investigar la repressió de l'1-O

Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i Fernando de Páramo, en la bancada de Cs, aquest dimecres. Foto: Josep Maria Montaner

El diputat dels comuns, Joan Josep Nuet, al Parlament, aquest dimecres. Foto: Adrià Costa

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha fet una crida al diàleg per resoldre el conflicte polític en la intervenció que ha fet aquest dimecres al Parlament, i ha revelat que el ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, es va comprometre davant de les autoritats europees posar en marxa una investigació "independent" sobre la repressió policial de l'1-O. A Ribó ell no li consta que s'hagi posat en marxa, ni tampoc al defensor del poble estatal, amb qui ha estat en contacte al llarg del mandat.Ribó també ha fet esment al discurs del rei Felip VI el dia 3 d'octubre , en el qual va avalar la resposta policial a l'1-O, i a tots els fets que han anat passant els últims mesos: intervenció de l'autonomia, aplicació del 155 i detencions de líders sobiranistes. Al Síndic li ha dolgut molt que Ciutadans critiqués Jordi Sànchez, que havia treballat amb ell i que ara està empresonat a Soto del Real. "És un home ple de raó", ha reiterat.L'exlíder d'ICV va estar implicat en les negociacions entre el Govern i l'executiu espanyol per trobar una sortida dialogada al conflicte polític. "Es va dialogar amb gent que anava amb metralletes i ara no es pot fer?", s'ha preguntat. "Reitero la voluntat perquè hi hagi àmbits de diàleg, i ofereixo les modestíssimes capacitats de mediació per facilitar-ho", ha ressaltat el Síndic de Greuges, que ha lamentat l'empresonament preventiu de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i l'aplicació "desproporcionada" del 155 "Enfocar un tema com aquest [el referèndum] amb mesures penals desborda per complet totes les previsions", ha recalcat Ribó. El Síndic va rebre queixes del PSC per l'aprovació de la llei del referèndum, i ha volgut recalcar que va enviar advertiments sobre tota la maquinària de la votació que implicava disposar de dades personals.Ribó ha fet una enumeració de totes les actuacions de la justícia espanyola que, a parer seu, han anat passant al llarg dels últims mesos. Des de l'intent d'entrar a la seu de la CUP fins a la intervenció de les finances de la Generalitat, passant per les altes multes que va imposar el Tribunal Constitucional (TC) als membres de la Sindicatura Electoral del referèndum. La Generalitat va acabar cessant-los per tal que no haguessin de fer front a les multes, que eren de 12.000 euros diaris.Ribó ha indicat que l'anomenada llei mordassa aprovada pel PP amb majoria absoluta la legislatura passada suposa una "regressió". "Afecta seriosament la llibertat d'expressió. Portem més de 300.000 intervencions a l'entorn d'aquesta norma. Avui et poden imposar una sèrie de penyores de culpabilitat i ets tu qui ha de demostrar la innocència", ha recalcat el Síndic, que també ha constatat la "partidització" de la justícia espanyola. "Hi ha una erosió", ha apuntat Ribó en referència, també, a la reforma del TC per convertir-lo en una cambra de "persecució penal". Aquesta reforma, ha destacat, ha generat crítiques internacionals, com és la de la Comissió de Venècia El portaveu del grup de Cs, Carlos Carrizosa, ha carregat durament contra la intervenció de Ribó, a qui ha titllat de "Síndic de procés", que ha lamentat que està "cec i sord per tot allò que afecta el procés" i que ha redactat un "vergonyós informe esbiaixat pro-Govern i pro-procés el juny". Així, ha lamentat no es tracti prou com voldrien els liberals el ple del setembre que va aprovar les lleis de desconnexió, la "fractura de la societat catalana", l'"ús de la violència al carrer", o la suposada ideologització de l'escola catalana o TV3."Està atent als que estan d'acord amb vostè, als que el van posar aquí", ha etzibat Carrizosa, que ha criticat que Ribó és "un engranatge més de la maquinària del procés, una roda dentada, una pota més de tot això, com l'ANC, com el CAC, com les ambaixades, com TV3". "Si els no separatistes hem d'esperar que ens defensi, anem apanyats", ha asseverat, i ha insistit que "no és un defensor del poble, és un defensor del procés". De fet, fins i tot li ha recriminat que tingués Jordi Sànchez com a adjunt i ha insinuat que va mediar perquè, en deixar el càrrec, passés a tenir una feina universitària que fos compatible amb la presidència de l'ANC.La diputada del PSC Assumpta Escarp ha lamentat que es presentés aquest informe de Ribó quan encara no estava llest un altre més concret sobre la jornada de l'1-O i ha criticat també que el Síndic no hagi avaluat amb profunditat les decisions polítiques que van portar fins a la celebració del referèndum o que, segons opina, justifiqui la via per a l'aprovació de les lleis de desconnexió. "Dol veure el Síndic justificar la il·legalitat", ha afirmat, i espera que, en les properes investigacions de Ribó, analitzi si es van malversar recursos o si es van pressionar alcaldes perquè hi col·laboressin. En tot cas, ha carregat contra l'actuació policial durant l'1-O i afirma que el govern espanyol va "legitimar un referèndum sense validesa jurídica amb un ús desproporcionat de la força".Al seu torn, el diputat Santi Rodríguez fins i tot ha reclamat a Ribó "que presenti la seva renúncia el més aviat possible per preservar el prestigi de la institució", ja que critica que no posi més èmfasi en el ple que va aprovar les lleis de desconnexió, en el qual l'independentisme "es va petar l'Estatut, la Constitució i el reglament del Parlament", cosa que l'informe "ho ventila en una sola línia". De fet, considera que el Síndic ha redactat "un informe al servei del projecte polític de l'independentisme" i lamenta que en ell s'hi "parla de l'1-O com si es tractés d'un referèndum normal i corrent".En canvi, el diputat de JxCat Antoni Morral ha agraït la feina de Ribó i ha acusat els diputats unionistes d'apel·lar a una fractura que "no existeix al carrer" i, per contra, els acusa que "viuen de la fractura". Així, ha alertat que cada cop més "la causa catalana no és més una qüestió d'ordre intern", ja que "l'Estat ha embogit contra el somni col·lectiu de més de dos milions de persones". "La democràcia va guanyar i això és el que no se'ns perdona", ha insistit, i ha aplaudit que "el referèndum el va fer la gent, és patrimoni de la gent", motiu pel qual es pateix ara una "causa d'un estat contra la dignitat d'un poble que vol ser lliure".Igualment, la diputada d'ERC Adriana Delgado ha denunciat "la vergonya d'un estat repressor que va exercir violència contra una ciutadania completament indefensa" durant el referèndum, l'esperit del qual identifica amb la transversalitat social dels que el van fer possible. Un "esperit" que crida a preservar, independentment del que cadascú va votar l'1-O, perquè "sense democràcia no hi haurà República". Per això, aplaudeix l'impuls d'un "ampli front antirrepressiu" contra les actuacions d'"un estat repressor que vol impedir votar i decidir".Així mateix, el diputat de Catalunya en Comú-Podem Joan Josep Nuet ha defensat la feina de Ribó, i ha recordat: "He escoltat dirigent dels Govern criticant el Síndic per fer informes afilats contra les seves polítiques, i llavors l'oposició se'n posava les botes perquè justificava el seu relat". Ha lamentat igualment que la "repressió desfermada dels cossos policials de l'Estat és una pàgina negra que no pot quedar impune" i ha denunciat l'"abús de la presó preventiva i criminalització d'idees polítiques que, en democràcia, s'han de poder expressar lliurement". Tot i això, ha alertat que cal ser "conscients de les limitacions de l'1-O" i, en aquest sentit, ha avisat l'independentisme que va ser "un greu error polític" impulsar mesures unilaterals sense el suport de la meitat de la societat.També molt crític, el diputat de la CUP Vidal Aragonés denuncia que l'Estat ha impulsat una "autèntica voladura de l'estat de dret" per obrir una "causa general Catalunya que, en el seu propi desenvolupament jurídic, ve a expressar altres vulneracions de drets fonamentals". Així, considera que l'acció policial de l'1-O és un "càstig col·lectiu indiscriminat" i ha demanat a Ribó demana que investigui el rol de la Fiscalia davant d'aquests fets i ha posat xifres a la repressió i el 155: "196 persones cessades, 23 organismes, 120 persones investigades penalment, 720 alcaldies perseguides, 1.066 persones lesionades".

