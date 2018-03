La trolejada de Rufián a la selecció de futbol de Tabàrnia

Tenemos una pregunta para @gabrielrufian y @Berlustinho: ¿Qué camiseta os gusta más? Blanca o La Roja pic.twitter.com/BIP5xIcgk6 — FC Tabarnia (@fctabarnia) March 28, 2018

Gabriel Rufián ha deixat retratats (una vegada més) els promotors de Tabàrnia. Ara, es veu, impulsen una selecció de futbol i a través de Twitter han demanat al diputat d'ERC que esculli quina samarreta li agrada més, la vermella o la blanca.La resposta de Rufián, irònica com és habitual, no s'ha fet esperar. La seva elecció? La samarreta blanca, però no la d'aquesta presumpta selecciót "tabarnesa", sinó la d'un país poc amant de la defensa dels drets humans: Turquia.

