​La PAH exigeix destinar els pisos buits de Barcelona al lloguer social

Bloc de pisos a l'Eixample de Barcelona. Foto: Jordi Jon Pardo

La PAH de Barcelona ha exigit que els pisos buits en mans de bancs i particulars es destinin al lloguer assequible. La plataforma ha fet la petició a l'Ajuntament mitjançant un comunicat aquest dimecres , després que el consistori hagi calculat que a la capital catalana n'hi ha 13.000 sense ús. L'estimació l'ha extrapolat d'un cens d'habitatges buits en 17 barris, on s'ha constatat mitjançant inspeccions que n'hi ha 3.609, que representen un 1,52% dels immobles totals.L'entitat reclama que sigui obligatòria la cessió a l'Ajuntament dels habitatges buits detectats en mans de les entitats financeres, perquè el consistori pugui incrementar el parc públic de lloguer assequible. La PAH recorda que la capital catalana té un parc públic que representa l'1,5% del total d'habitatges, quan la llei estipula que hauria de ser el 15% en el 2027. Pel que fa als pisos de particulars, demana incloure'ls a la borsa d'habitatge.Segons va recordar aquest dimarts el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, l'objectiu del cens és poder "ampliar la borsa d'habitatge" amb què compta l'Ajuntament i que ofereix pisos de lloguer a un preu per sota del de mercat , adaptant-se als ingressos familiars dels inquilins. El cens ha descobert que el 70% dels pisos buits són de particulars. En aquests casos, el consistori anima als propietaris a destinar l'habitatge a lloguer social "amb bonificacions en l'IBI" i també compten amb la seguretat que el consistori es "farà càrrec dels deutes" que acumuli la família que hi entri.El cens d'immobles buits en els 17 barris s'ha elaborat a partir dels habitatges que no tenien ningú empadronat o que tenien un consum d'aigua molt baix, on hi havia 36.817 pisos en aquesta situació. Posteriorment, s'han inspeccionat un per un aquests edificis reduint a un total de 3.609 els realment buits. Durant l'elaboració d'aquest estudi, l'Ajuntament també ha detectat que un 1,5% de les propietats inspeccionades estan ocupades.En l'elaboració d'aquest cens també "s'han detectat 428 habitatges d'usos turístics il·legals", pisos utilitzats com a apartaments turístics sense llicència i ja han tramitat la denúncia corresponent. També s'han registrat "664 finques que necessiten rehabilitació" i han transferit les dades a l'àrea d'Urbanisme per tal que prenguin les mesures adients.Aquests 13.000 habitatges buits que projecta el govern Barcelona davant dels 825.000 que formen el parc de la ciutat contrasten amb els 80.000 que havia xifrat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el 2011 o els 30.000 registrats pel govern del mandat municipal anterior. Tot i això, el regidor d'Habitatge assegura que aquesta "és una xifra real" mentre que en els altres casos responien a estimacions.La PAH ha lamentat que el cens arriba "tard" i que les dades "són parcials". En aquest sentit, reclama que s'incloguin els habitatges adquirits per grans tenidors –com socimis, fons voltors i entitats financeres- que es troben a la venda, per rehabilitar o per llogar "a preus de luxe". Així mateix, l'entitat considera que el registre s'hauria d'estendre a l'àmbit metropolità i que el recompte es faci extensiu a tota la ciutat abans d'acabar el 2018, i no a partir d'una mostra extrapolada.

