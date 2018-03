La Moncloa insisteix que el Parlament ha d'escollir «un president en condicions d'exercir»

La Moncloa ha evitat valorar el ple d'aquest dimecres al Parlament, on s'ha aprovat una proposta de resolució per demanar que es garanteixin els drets polítics de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull.Des del govern espanyol asseguren que "l'única cosa" que esperen del Parlament és que esculli un president. A més, puntualitzen que ha de ser un president "en condicions d'exercir" i subratllen que les forces independentistes no han aconseguit investir president tot i que han passat tres mesos de les eleccions del 21 de desembre.El text aprovat per JxCat, ERC i la CUP recull que tots tres han de tenir també el dret a ser investit. En el mateix ple, s'ha tombat una proposta de Cs que demanava la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)