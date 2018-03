Sixena contempla denunciar la Generalitat per «danys irreparables» als murals

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena contempla presentar una demanda milionària contra la Generalitat de Catalunya per haver provocat "danys irreparables" a les pintures murals que actualment s'exposen al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).La denúncia que es planteja el consistori pivota en base a un informe de la professora de la Universitat de València, Maria Gómez Rodrigo, que assegura que els frescos no van ser objecte directe de l'incendi que es va provocar l'any 1936 durant la Guerra Civil.En aquest sentit, l'estudi indica que el trasllat de les pintures que es va fer per part dels responsables del departament de Cultura de la Generalitat no era necessari. Rodrigo indica que les flames no van afectar la sala capitular on hi estaven els murals, i justifica aquest argument indicant que les pintures tindrien una sèrie de fumats que no tenen.​No obstant, aquest estudi es contraposa directament als que es van encarregar des del MNAC, que conclouen que les obres sí van patir alteracions químiques a causa del foc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)