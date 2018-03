Un detingut per l'homicidi d'un home a la riera de Riudecanyes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un individu relacionat amb la mort d'un home, el cadàver del qual ha aparegut a la riera de Riudecanyes (el Baix Camp). Segons informen fonts de la policia catalana, inicialment la detenció, que s'ha fet a Reus aquesta matinada de dimarts, s'ha efectuat per un suposat cas de detenció il·legal i lesions contra la víctima. Posteriorment, ja a primera hora del matí s'ha trobat el cos sense vida d'aquesta persona de 42 anys a la riera de Riudecanyes, amb evidents signes de violència.El detingut hauria orientat la policia catalana fins al punt on s'ha trobat el cos, si bé al·legaria que ell només l'havia acompanyat a la zona, desvinculant-se de la seva mort. L'autòpsia, però, ha confirmat una mort de caràcter violent, suposadament arran de la baralla entre la víctima i el detingut, de 46 anys. Els forenses ha certificat que les ferides mortals produïdes són de caràcter homicida. Segons fonts policials, l'autor dels fets hauria abandonat la víctima a la riera de Riudecanyes, on el cos va ser trobat poc abans de les deu del matí.

